Bolu'da yüzleri güldüren indirim: Palamut yeniden bolluk yaşadı, fiyatı görenler balıkçılara koştu

Bolu’da geçtiğimiz hafta azalan av miktarı nedeniyle fiyatı 175 liraya kadar tırmanan palamut, denizlerde yeniden yaşanan bollukla birlikte balıkçı tezgahlarında ucuzladı. Tanesi 100 liraya gerileyen ve yaklaşık 1 kilo gelen palamutlar vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, balıkçılar hamsinin kilogram fiyatının 350 lirayı bulduğu bu dönemde palamutun hem ekonomik hem de doyurucu olması nedeniyle rağbet gördüğünü belirtti. Balık sezonunun 15 Nisan'a kadar devam edeceğini söyleyen esnaf, bitme noktasına gelen palamudun geri dönüşüyle tezgahların yeniden şenlendiğini ifade etti.