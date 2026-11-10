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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:00

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada merakla beklenen gerekçeli kararın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı kararda, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesinin hukuki nedenleri tek tek açıklandı. Mahkeme, cinayetin önceden planlandığını veya Kalaycıoğlu'nun öldürme eylemine katıldığını gösteren somut ve kesin delil bulunmadığına dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:00

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada ise 21 yaşındaki 'yı kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, olay gecesi yaşananlar, sanıklar arasındaki mesajlaşmalar ve saldırının gerçekleşme biçimi ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verilmesinde etkili olan delil yetersizliği dikkat çekti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN BERAAT ETTİ? OLAYIN PERDE ARKASINDA NE YAŞANDI?

Olay, 19 Mart gecesi meydana geldi. Rapçi , ayrıldığı ile yeniden görüşebilmek amacıyla ortak tanıdıkları olan Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kundakçı da Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

Grup araç içerisinde beklediği sırada lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen yargılamada , Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

MAHKEMENİN BERAAT GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Gerekçeli kararda, olay gecesi tarafların aynı noktada bulunmasına neden olan kişinin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu belirtildi. Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun saldırı sırasında araç içerisinde beklediğini, silah seslerinin ardından araçtan indiğini ve olayda kullanılan silahın saldırı sonrasında araçta tutulduğuna ilişkin beyanlarını değerlendirdi.

Saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaşıldığı da kararda yer aldı. Ancak mahkeme, olay öncesinde Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında gerçekleşen yazışmalarda Kubilay Kaan Kundakçı'nın veya araçta bulunan diğer kişilerin hedef alınacağına ilişkin herhangi bir mesaj ya da konuşma tespit edilemediğini vurguladı.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

Mesajlaşmalardan, sanıkların olay yerine gitme amaçlarının stüdyo önündeki beyaz BMW aracını ve stüdyoda bulunan köpeği alarak bölgeden ayrılmak olduğu değerlendirildi. Sanıkların, söz konusu aracın olay yerinde bulunmadığını düşündükleri yönündeki değerlendirme de tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içerikleriyle desteklendi.

KALAYCIOĞLU HAKKINDA KESİN DELİL BULUNAMADI

Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ile hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı arasında herhangi bir husumet bulunmadığının altını çizdi. Aksine ikilinin sık sık görüştüğü ve Kundakçı'nın, Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ın yeniden barışması için arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

Kararda, Kundakçı'nın önceden planlanarak öldürüldüğünü gösteren somut bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Kalaycıoğlu'nun cinayet öncesinde herhangi bir hazırlık yaptığına, öldürme eylemine doğrudan katıldığına veya saldırının ardından diğer sanıkları ve suçta kullanılan silahı saklamaya yönelik girişimde bulunduğuna dair delil elde edilemediği kaydedildi.

Ayrıca Kalaycıoğlu'nun cinayetten maddi ya da manevi bir çıkar elde ettiğini, öldürme yönünde istek veya niyet taşıdığını ortaya koyan kanıtların da dosyada yer almadığı belirtildi.
Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu cinayete azmettirdiğini gösterecek somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İÇİN MÜEBBET KARARI

Gerekçeli kararda Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun saldırı sırasındaki hareketleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Sanığın, Kubilay Kaan Kundakçı'nın bulunduğu aracın sağ ön yolcu koltuğu tarafına yaklaştığı ve elindeki silahı aracın içine doğru yönelttiği tespit edildi.

Mahkeme, sanığın doğrudan Vahap Canbay'ı hedef aldığına veya silahını kesin olarak onun üzerine doğrulttuğuna ilişkin net bir tespitte bulunamadı. Ancak değerlendirmede yalnızca hedef alınan kişinin kim olduğunun değil, sanığın saldırı sırasında sergilediği davranışların ve eylemin sonuçlarının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

BİLEREK ATEŞ ETTİĞİ KANAATİNE VARILDI

Kadayıfçıoğlu'nun silahını ani şekilde Kubilay Kaan Kundakçı'ya doğru çevirdiği ve silahın ateş etmeye hazır durumda olduğu belirtildi. Merminin Kundakçı'nın sağ kaburga bölgesinden girerek sol kalçasından çıkmasına neden olan yaralanma da kararda ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Mahkeme, olay anındaki mesafeyi ve yaranın niteliğini dikkate alarak kurşunun Kundakçı'ya isabet etmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda sanığın ateş etmesiyle ortaya çıkacak sonucu bilerek ve isteyerek hareket ettiği kanaatine ulaşıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

SAKLANDIKLARI EVDE YASAK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerekçeli kararda, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı evde bulunan silah ve şarjörlere ilişkin inceleme sonuçları da yer aldı. Uzman raporlarında söz konusu tabanca ve şarjörün yasak niteliğe sahip olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde, Vahap Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak bulunduğunu düşündüğünü söylediği de karara yansıdı. Ancak yapılan incelemelerde araç içerisinde herhangi bir bıçak bulunamadığı belirtildi.

Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar ortaya çıktı!

KUNDAKÇI AİLESİ BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEK

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına sert tepki göstermiş ve kararı istinafa taşıyacaklarını açıklamıştı. Acılı anne Ülker Kundakçı, karara ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: "Ben 21 yaşındaki tek evladımı toprağa koydum. Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna'dır"

Baba Cemil Kundakçı da beraat kararına itiraz edeceklerini belirterek GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamada, "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu" ifadelerini kullanmıştı. Ailenin istinaf başvurusuyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki beraat kararının üst mahkemede yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
 

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#aleyna kalaycıoğlu
#mahkeme
#kubilay kaan kundakçı
#Alaattin Kadayıfçıoğlu
#Vahap Canbay
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