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Mavi Kadin Astroloji
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:31

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

Yay burcunda meydana gelecek olan Ay’ın etkisiyle birlikte bazı burçlar için para trafiği meydana gelecek. Özellikle de 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç hayatında en mutlu olacağı günleri yakalayacak. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:31

2026’da Yay burcundaki ’ın etkisi bazı burçlara para geçişinde yardım edecek. Finansal konularda şanslı olan burçlar ise hayatlarında para, fırsat, yeni başlangıçlar ve maddi hareketlilik açısından dikkat çekici bir dönemi başlatıyor. Özellikle de Yay burcunda meydana gelecek olan genişleme, büyüme, şans, cesaret, eğitim gibi durumlar için isteğinizde artış meydana gelebilir. Bizde 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burcu araştırdık. İşte detaylar…

AY’IN YAY BURCUNA GEÇİŞİYLE PARA TRAFİĞİ HIZLANIYOR!

Kasım ayında meydana gelen en önemlli astrolojik olaylardan biri de Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle meydana geliyor. Ay, bazı burçlar için gerçek anlamda yeniliklerin kapılarını açarken hayatlarında bekledikleri ne varsa hemen hemen kabul olacakları bir döneme giriş yapılacak. Çünkü para, fırsatlar, yeni başlangıçlar derken belki de hayata karşı tekrardan enerjiniz de yükselmeler meydana gelebiliyor.

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

Yay burcunda genişleme, büyüme, şans, cesaret, eğitim gibi konular gün yüzüne çıkabilir. Hatta Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle daha cesur adımlar atmak ve yeni kazançlar elde etmek daha destekleyici gelişmelerle gündeme gelebilir. Özellikle de 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak olan burçlar istenilen ve uzun zamandır gündeme gelen her türlü olayı ortaya çıkarabilecekler.

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

Bizde sizin için Kasım ayının merakla beklenen olaylından biri olan Ay’ın Yay burcuna girmesiyle birlikte 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak olan 3 burcu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

10 KASIM’DAN SONRA MADDİYATI ARTACAK 3 BURÇ

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle birlikte Koç, Yay ve Aslan burçlarında maddi konularda daha hareketli bir döneme giriş yapılacak. Yeni bir iş fikri ya da uzun süredir beklenen ve ertelenen her türlü konu bu ay kapınıza gelecek.

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

Koç Burcu

Girişimci ve cesur olmalarıyla bilinen , 10 Kasım sonrasında maddi konularda daha fazla risk alacak. Çünkü Kasım ayının en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de para konusunda Koç burcuna yardımı dokunacak. Ek gelir elde etmek isteyen Koç burçları yeni bir fikirle gündeme gelirken cesaret edilemeyen her türlü olay artık cesaret edilecek.

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

Aslan Burcu

Ay’ın Yay burcuna girmesinin ardından Aslan burçları da hem sosyal hem de profesyonel anlamda çevrelerinde önemli noktalara parmak basacaklar. Hatta bir süredir bekledikleri ya da emek verdikleri her türlü konu hayatlarına ışık tutacak. Bu sebeple de 10 Kasım’dan itibaren yapılan her türlü olay Aslan burçları için ilerleyen günlerde bütçe değerlendirmesinde başarılı olabilir.

Ay’ın Yay burcuna geçişiyle para trafiği hızlanıyor! 10 Kasım’dan sonra maddiyatı artacak 3 burç

Yay Burcu

Ay’ın kendi burcuna geçmesinin ardından 10 Kasım sonrasında Yay burçları kendilerini daha enerjik hissetmesine neden olabilir. Hatta özgüvenli ve girişken hisseden bu burçlar, para kazanma konusunda ya yeni bir iş fikri, ek gelir fırsatı gibi konularla tekrardan gündeme gelebilir. Yay burcunda maddi konular yetenekleri gelir kapısına ulaşabilir.

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