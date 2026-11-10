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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:17

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı, aşk hayatı, ilişkiler, sosyal ilişkiler ve kişisel istekler açısından ön plana çıkıyor. Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte özgürlük, keşfetme, yenilik ve hareket etme isteğinin ön plana çıkması bekleniyor. Peki, Venüs-Mars uyumlu açısı ne anlama geliyor? Ay'ın Yay burcuna geçmesi ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:17

Günün enerjisini hareketlendiren, ilişkilerde ve iletişimde daha iyimser, dışa dönük ve dengeli bir akış vaat eden Venüs-Mars uyumlu açısı ve Ay'ın Yay burcuna geçişi 10 Kasım 2026 günü gerçekleşiyor. 2026 yılında gökyüzündeki gezegen hareketleri ve astrolojik açılar gündemdeki yerini korurken, Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı, aşk hayatı, ilişkiler, sosyal ilişkiler ve kişisel istekler açısından ön plana çıkıyor. Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte özgürlük, keşfetme, yenilik ve hareket etme isteğinin ön plana çıkması bekleniyor. Peki, Venüs-Mars uyumlu açısı ne anlama geliyor? Ay'ın Yay burcuna geçmesi burçları nasıl etkiliyor?

VENÜS-MARS UYUMLU AÇISI NE ANLAMA GELİYOR?

Duyguları daha rahat ifade etmek, ilişkilerde uyumu artırmak ve yeni deneyimlere yönelmek için destekleyici bir atmosfer oluşturduğu söylenen gökyüzü hareketleri arasında Venüs-Mars uyumlu açısı yer alıyor. Aşkı, ilişkileri, sevgiyi, güzellik anlayışını ve maddi değerleri temsil eden Venüs; cesaret, tutku, mücadele ve harekete geçme isteğiyle yakından ilişkili olan Mars ile uyumlu hale geliyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

Venüs-Mars uyumu, 10 Kasım 2026 sabah saatlerinde kesinleşiyor. İlişkiler, sosyal bağlantılar ve iş birlikleri açısından destekleyici bir etkiye sahip olan bu uyumda; yeni tanışmalar, barışma girişimleri, romantik yakınlaşmalar ve ortak çalışmalar gündeme gelebiliyor. Sanat, güzellik, tasarım ve ticari faaliyetlerde hareketliliklerin yaşanabileceği bugünde maddi konularda yeni fırsatlar da değerlendirmeye alınabiliyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

10 Kasım 2026'da Venüs ile Mars arasında oluşan altmışlık açı, astrolojik açıdan uyumlu etkiler arasında değerlendiriliyor. Bu açı, duygularla isteklerin daha kolay bir araya gelmesini simgeliyor. Bu süreçte özellikle aşk hayatında adım atmak, yeni insanlarla tanışmak, mevcut ilişkilerde sorunları konuşarak çözmek ve sosyal çevreyi genişletmek ön plana çıkabiliyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

AY YAY BURCUNA GEÇİYOR!

10 Kasım 2026 günü, Ay saat 11.35’te Yay burcuna geçiyor. Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki iki gün boyunca eğitim, hukuk, akademik çalışmalar, uluslararası ilişkiler, seyahatler ve yabancılarla bağlantılı konular ön plana çıkabiliyor. Öğleden sonra Ay-Neptün ve Ay-Plüton arasındaki uyumlu açılar, sezgileri güçlendirirken araştırmalar, önemli görüşmeler ve perde arkasında yürütülen çalışmalar açısından verimli gelişmeler getirebiliyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

Aynı zamanda Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte eğitim ve hukuki konularda yeni fırsatlar, uluslararası bağlantılarda ilerleme ve uzun süredir çözülemeyen meselelerle ilgili farklı yollar bulunabilir. Özgürlük, iyimserlik, macera ve keşif arzusunun öne çıktığı bu süreçte Yay burcu daha çok seyahat, eğitim, yeni bilgiler edinme ve farklı kültürleri tanıma temalarıyla ilişkilendiriliyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

Ay'ın Yay burcunda ilerlediği süreçte günlük rutinin dışına çıkma, yeni planlar yapma ve ertelenen işleri yeniden değerlendirme isteğinin artabileceği söyleniyor. Özellikle seyahat etmek, eğitim fırsatlarını araştırmak, yeni hobiler edinmek ve sosyal etkinliklere katılmak için istekli bir ruh halinin oluşabileceği ihtimallerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği önem taşıyor. Aynı zamanda aşırı iyimser davranmak ve düşünmeden karar vermek konusunda dikkatli olmakta fayda olduğu da söyleniyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

Akşam saatlerinde ise Ay-Uranüs karşıtlığı kesinleşmesiyle birlikte ani gelişmeler, beklenmedik haberler ve plan değişiklikleri yaşanabilir. Seyahatlerde, ulaşımda, eğitim ve uluslararası ilişkilerde sürpriz gelişmeler de gündeme gelebilir. Teknolojik aksaklıklar, iletişim sorunları ve ani kararlar nedeniyle günlük düzeniniz değişebilir. Özellikle akşam saatlerinde özgürlük ihtiyacı ve ani tepkiler nedeniyle ilişkilerde gerilim yaşanmamasına dikkat etmekte fayda gözüküyor.

Venüs-Mars uyumlu açısı; Ay Yay burcuna geçiyor 2026!

10 KASIM'DA GERÇEKLEŞECEK OLAN GÖKYÜZÜ HAREKETLERİ BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

10 Kasım'da gerçekleşecek olan gökyüzü hareketleri üzerine çeşitli etkileri beraberinde getiriyor. Gökyüzündeki bu hareketler, astrolojik açıdan ilişkilerde uyum, kişisel özgürlük ve yenilik arayışı temaları bir araya geliyor. Özellikle duygularını ifade etmekte zorlananlar için iletişim kurma ve ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteği gibi konular ön plana çıkıyor. Peki, 10 Kasım'da gerçekleşecek olan gökyüzü hareketleri burçları nasıl etkiliyor?

BurçGündem
KoçSosyal ilişkiler, aşk hayatı ve yeni tanışmalar gündeme gelebilir.
BoğaEv, aile ve özel hayatla ilgili konulara daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.
İkizlerİletişim, görüşmeler, kısa yolculuklar ve yeni fikirler ön plana çıkabilir.
YengeçMaddi konular, harcamalar ve kişisel değerler üzerine düşünebilirsiniz.
AslanKendinizi ifade etmek, yeni başlangıçlar yapmak ve sosyal çevrenizle bir araya gelmek isteyebilirsiniz.
BaşakDinlenmek, iç dünyanıza yönelmek ve geçmişte kalan konuları değerlendirmek ön plana çıkabilir.
TeraziArkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planları hareketlenebilir.
AkrepKariyer, iş hayatı ve hedeflerinizle ilgili yeni gelişmelere odaklanabilirsiniz.
YaySeyahat, eğitim, kişisel gelişim ve yeni deneyimler gündeminize girebilir.
OğlakOrtak maddi konular, duygusal yakınlık ve güven ihtiyacı önem kazanabilir.
Kovaİkili ilişkiler, ortaklıklar ve sosyal bağlantılar açısından hareketli bir dönem olabilir.
BalıkGünlük işler, çalışma düzeni ve kişisel sorumluluklar ön plana çıkabilir.

 

ETİKETLER
#burçlar
#Astroloji
#10 Kasım 2026
#Venüs Mars Uyumlu Açısı
#Ay Yay Burcuna Geçişi
#Astrolojik Açılar
#Mavi Kadin
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