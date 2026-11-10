Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:03

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık adli tıp raporuna itiraz etti

Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 14 yıl sonra yeniden açılan dosyasına ilişkin Adli Tıp raporuna Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılık, raporda tespit edilen ağır metallere ve kalp krizi değerlendirmelerine ilişkin ek tıbbi izahat istedi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık adli tıp raporuna itiraz etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:03

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren eski MİT görevlisi 'nun ölüm dosyası, 14 yılın ardından yeniden açıldı.

'nın talimatıyla yapılan fethi kabir işlemi sonrası alınan örnekler 'na gönderildi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda bazı ağır metallere, özellikle "antimon" maddesine rastlandığı belirtilse de, bu maddelerin doğrudan zehirlenmeye bağlı ölüme yol açtığına dair kesin tıbbi bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık adli tıp raporuna itiraz etti

SAVCILIK ADLİ TIP RAPORUNU YETERSİZ BULDU

Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmelerini yeterli görmeyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı rapora resmi olarak itiraz etti.

Başsavcılık tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, mezardan alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesinin hangi referans kaynaklarına dayanılarak değerlendirildiğinin detaylandırılması istendi. Ayrıca, Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı sonucu öldüğü yönündeki görüşlerin hangi somut tıbbi gerekçelere dayandırıldığının raporda açıkça ortaya konulamadığına dikkat çekildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık adli tıp raporuna itiraz etti

CEZAEVİNDE TÜKETİLEN GIDALAR DA İNCELENECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, soruşturmanın boyutunu genişletme kararı alan Başsavcılık, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu süreçte tükettiği tüm gıda ürünlerinin ve yiyeceklerin de geriye dönük olarak incelemeye alınmasını talep etti.

14 yıl sonra yeniden gündeme gelen şüpheli ölüm dosyasında, savcılığın itirazı ve yeni detaylı inceleme talepleri doğrultusunda adli süreç derinleştirilerek devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaşif Kozinoğlu dosyasında flaş gelişme: Başsavcılık itiraz edecek
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Zehirlenme şüphesi aydınlatıldı
ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#Antimon
#Silivri Ceza İnfaz Kurumu
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kaşif Kozinoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.