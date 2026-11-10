Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık adli tıp raporuna itiraz etti

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm dosyası, 14 yılın ardından yeniden açıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan fethi kabir işlemi sonrası alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hazırlanan Adli Tıp raporunda bazı ağır metallere, özellikle "antimon" maddesine rastlandığı belirtilse de, bu maddelerin doğrudan zehirlenmeye bağlı ölüme yol açtığına dair kesin tıbbi bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

SAVCILIK ADLİ TIP RAPORUNU YETERSİZ BULDU

Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmelerini yeterli görmeyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı rapora resmi olarak itiraz etti.

Başsavcılık tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, mezardan alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesinin hangi referans kaynaklarına dayanılarak değerlendirildiğinin detaylandırılması istendi. Ayrıca, Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı sonucu öldüğü yönündeki görüşlerin hangi somut tıbbi gerekçelere dayandırıldığının raporda açıkça ortaya konulamadığına dikkat çekildi.

CEZAEVİNDE TÜKETİLEN GIDALAR DA İNCELENECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, soruşturmanın boyutunu genişletme kararı alan Başsavcılık, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu süreçte tükettiği tüm gıda ürünlerinin ve yiyeceklerin de geriye dönük olarak incelemeye alınmasını talep etti.

14 yıl sonra yeniden gündeme gelen şüpheli ölüm dosyasında, savcılığın itirazı ve yeni detaylı inceleme talepleri doğrultusunda adli süreç derinleştirilerek devam ediyor.