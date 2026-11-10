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ABD havalimanında akıllara durgunluk veren olay: Dev yolcu uçağı küçük uçağı ters döndürdü

ABD’nin eyaletindeki John Wayne Havaalanı’nda filmleri aratmayacak sıradışı bir yaşandı. Pistte taksi yapmakta olan Cessna 172 tipi küçük bir uçak, kontrolden çıkarak takla attı ve sırtüstü ters döndü. Uçağın içerisinde bulunan iki kişi hiç yara almadan kurtuldu. Olayın ardından harekete geçen yetkililer, o esnada pistte bekleyen ’a ait dev yolcu uçağının motordan çıkan güçlü hava akımının küçük uçağı savurup ters döndürmüş olma ihtimalini incelemeye aldı. Havalimanında kısa süreli paniğe neden olan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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