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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:20

Almanya'dan bilgileri alıp Rusya'ya veriyordu! Ukrayna vatandaşı yakayı ele verdi

Almanya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Zanlının son bir yıldır, bir aracı vasıtasıyla Rus istihbarat teşkilatıyla temas halinde olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Almanya'dan bilgileri alıp Rusya'ya veriyordu! Ukrayna vatandaşı yakayı ele verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:20

’da adına casusluk yaptığı şüphesiyle bir vatandaşı gözaltına alındı. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Ekim 2026 tarihinde soruşturma hakimliğince verilen karar kapsamında Ukrayna vatandaşı Vadym Y.’nin Brandenburg eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Almanya'dan bilgileri alıp Rusya'ya veriyordu! Ukrayna vatandaşı yakayı ele verdi

BİLGİLER ARACIYLA RUS İSTİHBARATINA GİDİYORDU

Vadym Y.‘nin yabancı istihbarat servisi adına faaliyet göstermiş olduğundan kuvvetle şüphelenildiği belirtilen açıklamada, zanlının Temmuz 2025’ten itibaren bir aracı vasıtasıyla bir Rus istihbarat teşkilatıyla temas halinde olduğu ifade edildi.

Şüphelinin Almanya’da Rus istihbarat teşkilatı için askeri öneme sahip bilgiler topladığı kaydedilen açıklamada, bunların Almanya’daki zırhlı araçların, mühimmatın ve patlayıcı maddelerin üretimi ile NATO’nun doğu kanadını güvence altına alan üslerdeki personel ve askeri tesisler hakkındaki bilgileri içerdiği belirtildi.

Avrupa savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren kişiler hakkında da bilgi topladığı ifade edilen açıklamada sanığın yarın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Almanya'dan bilgileri alıp Rusya'ya veriyordu! Ukrayna vatandaşı yakayı ele verdi

''ALMANYA YOĞUN CASUSLUK FAALİYETLERİNİN HEDEFİNDE''

Almanya Başbakanı , Karadağ’a yaptığı resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Vadym Y.’nin gözaltına alınmasını bir başarı olarak nitelendirdi. Merz, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu tür vakaları muhtemelen daha sık göreceğiz. Almanya, yoğun casusluk faaliyetlerinin hedefi konumunda. Bu bakımdan tutuklama bir başarıdır. Ancak kendimizi kandırmayalım, Rus istihbaratının Almanya’daki faaliyetleri hâlâ yüksek seviyede" dedi.

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ETİKETLER
#rusya
#Almanya
#ukrayna
#Friedrich Merz
#Vadym Y.
#Dünya
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