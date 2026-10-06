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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:33

Almanya'da casusluk skandalı: Eski istihbarat başkanına vatana ihanet suçlaması

Almanya'da bir dönem Dış İstihbarat Servisinde (BND) başkanlık yapan August Hanning ile aynı dönem özel kalem müdürü olan Manfried D. casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Almanya'da casusluk skandalı: Eski istihbarat başkanına vatana ihanet suçlaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:33

, eski Dış İstihbarat Servisi (BND) başkanının ve vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmasının şokunu yaşıyor. Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletleri ile Berlin’de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. 

VATAN HAİNLİĞİ VE CASUSLUK

Söz konusu kişilerin August Hanning ve Manfried D. olduğu belirtilen açıklamada şüphelilerin vatan hainliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandıkları ifade edildi. Açıklamada, August Hanning’in Almanya’da Aralık 1998’den Kasım 2005’e kadar Alman Dış İstihbarat Servisinin (BND) başkanlığını yaptığı belirtildi.

Manfried D. ‘nin de Hanning’in özel kalem müdürü olarak söz konusu dönemde görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, iki şüphelinin 2010 yılından itibaren gizli bilgilerin elde edilmesi ve satılması konusunda işbirliği yaptığı vurgulandı.

Almanya'da casusluk skandalı: Eski istihbarat başkanına vatana ihanet suçlaması

2 BİN BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Manfried D.’nin 2026 yılının bahar aylarına kadar Federal İstihbarat Dairesi ve İçişleri Bakanlığında farklı görevlerde çalıştığı bu sayede gizli bilgilere erişim konusunda yetkisi bulunduğu belirtilen açıklamada, sadece istihbarat servislerinin kullanımına açık olan yaklaşık 2 bin belgenin casusluk amacıyla ele geçirildiği bildirildi. 

Açıklamada iki şüphelinin istihbarat durum belgelerinin yanı sıra Almanya Başbakanlığındaki siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin istihbari bilgileri içeren belgeleri danışmanlık adı altında müşterilere satma suçundan suçlandıkları ifade edildi.

İki şüphelinin tutuklu yargılanacakları da kaydedildi.

RUSYA'YA MI ÇALIŞIYORDU?

Alman basını Hanning'in dünya çapında güvenlik sektörlerinde danışman olarak çalıştığını bunlar arasında Rusya ve Çin ile irtibatı bulunanlar olduğunu bildirdi. Haberlerde Hanning'in ciddi mali zorluklar içinde olduğu, emekli maaşına yıllardır haciz konulduğu belirtildi. Alman basını Hanning'in Rus gizli servisi için muhbir olabileceğine dair yıllardır şüpheler bulunduğu bilgisini de paylaştı.

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ETİKETLER
#Almanya
#casusluk
#Bnd
#August Hanning
#Manfried D.
#Dünya
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