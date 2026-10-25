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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:35

Almanya’da acil yakalama talebiyle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Alman adli makamları tarafından "Uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından aranan Valmir Berısha'nın, İzmir'de yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Berısha’nın difüzyonla (Acil yakalama ve tutuklama) talebiyle arandığı bildirildi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Almanya’da acil yakalama talebiyle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:35

tarafından yapılan açıklamada adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, ’de yakalandığı duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ

Almanya’da acil yakalama talebiyle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Almanya adli makamlarınca difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha, İzmir'de yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, 'Valmir Berısha' isimli şahsın İzmir'de yakalandığını açıkladı.
Şahıs, Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranıyordu.
Operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Almanya’da acil yakalama talebiyle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandı.

Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

https://x.com/TC_icisleri/status/2114289987751489828

ETİKETLER
#izmir
#Almanya
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet genel müdürlüğü
#Valmir Berısha
#Gündem
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