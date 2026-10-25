Almanya’da acil yakalama talebiyle aranan şüpheli İzmir’de yakalandı

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandığı duyuruldu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandı.
Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.