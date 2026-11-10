Fatih Terim MHP Genel Merkezi’nde: Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim'in MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu.
Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti.
Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."
https://x.com/oozgurbayraktar/status/2120147204921065526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2120147204921065526%7Ctwgr%5Ef8470ceaf08ca6881d5daa67504c9d828f7c6b25%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.turkgun.com%2Fgundem%2Ffatih-terimden-mhp-genel-baskani-devlet-bahceliye-ziyaret%2F415064