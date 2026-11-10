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 | Şenay Yurtalan
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GÜNCELLEME:
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Fatih Terim MHP Genel Merkezi’nde: Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Eski Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyareti MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Fatih Terim MHP Genel Merkezi’nde: Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 17:05

Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'in MHP Genel Merkezi'nde 'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Fatih Terim MHP Genel Merkezi’nde: Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Fatih Terim, MHP Genel Merkezi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyareti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.
Özgür Bayraktar, Terim'i "Türk futbolunun yaşayan efsanesi" olarak nitelendirerek nazik ziyareti için teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

"NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN KIYMETLİ HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti.

Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."

https://x.com/oozgurbayraktar/status/2120147204921065526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2120147204921065526%7Ctwgr%5Ef8470ceaf08ca6881d5daa67504c9d828f7c6b25%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.turkgun.com%2Fgundem%2Ffatih-terimden-mhp-genel-baskani-devlet-bahceliye-ziyaret%2F415064

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