Arnavutköy’de fıkra gibi olay: Misafiri büroda unutup üstüne kapıyı kilitlediler

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir sivil toplum kuruluşunun bürosuna giden şahıs bir süre burada oturdu. Ancak büro çalışanları ziyarete gelen şahsı içeride unutup kapıyı kilitleyerek binadan ayrıldı. Bir süre sonra evine gitmek üzere dışarı çıkmak isteyen vatandaş içeride mahsur kaldığını anladı. Pencereden çevredeki vatandaşlara seslenen şahıs, bulunduğu yerden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı çıktığı pencereden çıkarırken o anlar kameralara yansıdı.