BİM aktüel kataloğu (15-17 Kasım) ürünleri 2026! Dikey ısıtıcı, elektrikli kirpik kıvırıcı, mini blender ve popcorn makinesi geliyor

BİM 15-17 Kasım aktüel ürünler broşürü yayımlandı. BİM'de 15-17 Kasım tarihlerinden itibaren birçok ürün indirim fırsatları arasında yer alacak. Devam eden indirim rüzgarı BİM marketlerde 15-17 Kasım tarihlerini de kapsayacak. BİM markette bu hafta dikkat çeken ürünler arasında kadın ve erkekler için kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL, Makyaj Süngeri Temizleme Seti 399 TL, Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 149 TL, Erkek Bakım Seti 1.390 TL, Şarjlı Diş Fırçası 429 TL, Şarjlı Diş Fırçası 429 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca küçük ev aletlerinde de indirimli fiyatları dikkat çekiyor. Çay makinesi 1.990 TL, Mini Blender 1.990 TL, Buharlı Ütü 1.490 TL. İşte 15-17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

15-17 KASIM BİM AKTÜEL AFİŞİ ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

55 inç 4K QLED HDR GOOGLE TV 27.900 TL

Aksiyon kamerası 16.990 TL

Soundbar 4.500 TL

Kablolu oyuncu mouse+ Mouse ped set 999 TL

Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.290 TL

Radyatör Isıtıcı 3.250 TL

Dikey Isıtıcı 2.190 TL

Mini Quartz Isıtıcı 749 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı 799 TL



Kablolu Powerbank 499 TL

Kablolu Speaker 699 TL

Kablosuz Kulaklık 599 TL

Tüy Toplama Cihazı 249 TL

Şarj edilebilir el feneri 399 TL

Mini Blender 1.990 TL

Çay makinesi 1.990 TL

Fakir Blender Set 2.790 TL

Mikrodalga Fırın 2.690 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.890 TL

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL





Buharlı Ütü 1.490 TL

Makyaj Süngeri Temizleme Seti 399 TL

Nostaljik Popcorn makinesi 1.690 TL

Tartı 490 TL

Elektrikli Kirpik Kıvırıcı 149 TL

Kadın Tıraş Makinesi 899 TL

Erkek Bakım Seti 1.390 TL

Şarjlı Diş Fırçası 429 TL

Tüy alma makinesi mini 349 TL

Cam ayak törpüsü ve tüy alıcı 399 TL



İlk Okuma Kitapları 39 TL

Tekli arabalar 119 TL

Büyük Boy Blok çiçekler 229 TL

Puzzle 79 TL

Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet 599 TL

Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL

Öğretme Seti 899 TL

Sesli Dönüşen Robot 349 TL

Monster Truck Arabalar 279 TL

Spor Araba 239 TL

Sızma Zeytin Yağı 995 TL

Ton Balığı 165 TL

Makarna Çeşitleri 28,50 TL

Pilavlık Pirinç 275 TL

Bulgur Çeşitleri 85 TL

Lavaş 59 TL

Ranch Sos 89,50 TL

Acılı Ketçap 99,50 TL



Domates Püresi 49,50 TL

Çeşni Çeşitleri 49,50 TL

Kış Pekmezi 149 TL

Kore Usulü Körili Noodle 119 TL

Kakaolu Fındık Kreması 199 TL

Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 42,50 TL

Ahududu Aromalı Kolojen 449 TL

Fıstık Ezmesi 149 TL

Vitamin D3 199 TL

Dana Kangal Sucuk 319 TL

Süt 42,50 TL