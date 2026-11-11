Akdeniz'in derinliklerinde ortaya çıktı! Millî STM NETA 300 batık tankı görüntüledi

Milli imkanlarla geliştirilen insansız otonom sualtı aracı STM NETA 300, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gerçekleştirdiği keşif görevinde denizin altındaki batık tankı görüntüledi. Araç, gerçek deniz koşullarında sualtı keşif ve nesne tespit kabiliyetlerini sergiledi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, insansız otonom sualtı teknolojilerindeki kabiliyetlerini farklı görev ortamlarında sergilemeye devam ediyor. STM tarafından milli imkânlarla geliştirilen hafif insansız otonom sualtı aracı STM NETA 300, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Güvercin Adası çevresinde sualtı keşfi gerçekleştirdi.

STM NETA 300, SUALTI ORTAMINI TARADI

Akdeniz'in zengin sualtı yaşamı ve batıklarıyla dikkat çeken bölgede arama kurtarma ve batık tespit teşhis faaliyeti yapan STM NETA 300, gelişmiş sonar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetleriyle sualtı ortamını taradı. Otonom olarak yürüttüğü keşif faaliyeti sırasında bölgede bulunan batık tankı görüntüleyen millî sualtı aracı, görevini başarıyla tamamladı. STM NETA 300, bu faaliyetle sualtı keşfi, nesne tespiti ve görüntüleme kabiliyetlerini gerçek deniz şartlarında bir kez daha ortaya koydu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, insansız deniz sistemlerinin geleceğin deniz harekâtında giderek daha kritik bir rol üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Denizlerde güvenlik anlayışı, otonom sistemlerin gelişimiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. STM olarak askerî denizcilikteki köklü mühendislik tecrübemizi yapay zekâ ve otonomi teknolojileriyle birleştirerek, bu alanda oyun değiştirici sistemler geliştiriyoruz. İnsansız deniz sistemleri ailemizin ilk üyesi olan ve kısa sürede geliştirdiğimiz STM NETA 300'ün mavi vatanın kalbi Akdeniz'de gerçekleştirdiği otonom keşif görevi, millî mühendislik kabiliyetlerimizin sualtında ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. NETA'nın ardından insansız denizaltımız TENGİZ ve kamikaze insansız deniz aracımız STM YAKTU ile genişlettiğimiz ürün ailemizle su altından su üstüne uzanan farklı harekât ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Otonom deniz sistemlerimizle geleceğin deniz harekât ortamında fark oluşturacak yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek; başta Türk Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin denizlerdeki harekât kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz."

BATIK TANK 2017 YILINDA DENİZE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

STM NETA 300'ün görüntülediği tank, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kullanım ömrünü tamamlamasının ardından 2017 yılında dalış turizmine katkı sağlamak ve yapay resif oluşturmak amacıyla Kaş'ın Güvercin Adası açıklarında su altına yerleştirilmişti.

TURNAS-2026 TATBİKATI'NDA MAYIN TEHDİTLERİNİ TESPİT ETTİ

STM NETA 300, ekim ayında Antalya'da TURNAs-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen ön kuvvet harekâtında görev almıştı. Gelişmiş sonar sistemleri ve yüksek çözünürlüklü sensörleriyle intikal rotası üzerindeki mayın ve mayın benzeri sualtı tehditlerini otonom olarak tespit ve teşhis eden araç, ana deniz unsurlarının seyir güvenliğine katkı sağlayarak görevini başarıyla tamamladı. Sistem tatbikatta ayrıca deniz tabanı harbi kapsamında kritik tesislerin güvenliği, boru hatlarının incelenmesinde tarama ve tespit faaliyeti yaptı.

Adını denizcilikte "düzgün, emniyetli ve her zaman hazır" anlamlarına gelen NETA tabirinden alan STM NETA 300, kompakt ve modüler tasarımı sayesinde iki kişi tarafından taşınabiliyor. 300 metre derinlikte 24 saate kadar görev yapabilen ve 5 knot sürate ulaşabilen araç, gelişmiş sonar sistemleriyle mayın ve mayın benzeri nesnelerin tespit, sınıflandırma ve teşhisini destekliyor.

Otonom kullanım konseptiyle mayın tehlikesinin olduğu deniz alanlarını yandan taramalı sonar ve boşluk doldurma sonarıyla tarayan milli İOSA, kullanıcının mayınları veya mayın benzeri nesneleri olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmesine, sınıflandırmasına ve teşhis etmesine imkan sağlıyor. Aracın daha geniş bir tarama alanı ve yüksek yatay çözünürlük elde etmek için de sentetik açıklıklı sonar (SAS) entegrasyon opsiyonu bulunuyor.

STM NETA 300; askeri alanda istihbarat, keşif, gözetleme, mayın karşı tedbirleri (MKT Harekâtı) ve liman savunması; sivil alanda ise deniz tabanı araştırmaları, boru hatlarının incelenmesi, yenilenebilir enerji tesislerinin denetimi ve deniz arkeolojisi gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor. İlk yurt içi satış sözleşmesi de imzalanan STM NETA 300, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapacak.