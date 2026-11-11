İsrailli yerleşimcilerden bir hain saldırı daha: Filistinlilere ait araçları ateşe verdiler

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrailli yerleşimciler, bu sefer de Nablus'un güneyindeki Luban ash-Sharqiya köyünü hedef aldı. Gece saatlerinde köydeki bir araç parkına gelen yerleşimciler, park halindeki otomobilleri ateşe vererek yangın çıkardı. Alevler, Filistinli itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı.