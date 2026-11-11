Çin'de hükümet binasına iş makineli saldırı

Çin'de bir kişi hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yaşadığı bölgedeki hükümet binasına iş makinesi ile saldırdı. Çin'de hükümet binasına iş makineli saldırı düzenlendi. Shaanxi eyaletinde yer alan Xi'an kentindeki Fengdong'da 47 yaşındaki bir kişi, hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bölgedeki hükümet binasına iş makinesiyle saldırarak zarar verdi. Bina, saldırının ardından tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın saldırı nedeni henüz bilinmiyor.