Eskişehir’de motosiklet yaya çarptı: Ölüme neden olan kaza kameraya yansıdı

Eskişehir Kırmızıtoprak Mahallesi’nde Ö.Y. isimli şahsın kullandığı motosiklet, yolda yürüyen 65 yaşındaki Ramazan Ş.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaya Ramazan Ş., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak aradan geçen bir haftanın ardından ağır yaralı Ramazan Ş. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüne neden olan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.