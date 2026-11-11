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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:35

Yaşlı kadına akılalmaz tuzağın görüntüleri ortaya çıktı: Eyüp'teki evini sattırıp, 15 milyon lirasını aldılar

Beşiktaş'ta kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, terör örgütü yalanıyla kandırdıkları 78 yaşındaki kadının 120 bin dolarını parkta "Paran Güvende" parolasıyla teslim aldı. Dolandırıcılar, yaşlı kadına Eyüpsultan'daki evini de piyasa değerinin altına sattırıp parasını kendi hesaplarına aktardı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:35

İstanbul’un ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Emine Gönül H., kendilerini "polis" olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, yaşlı kadına kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve adının terör örgütü ile bir operasyona karıştığını söyledi. Hakkında bir çalışma yürütüldüğünü, banka hesaplarındaki paraların terörün finansmanında kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadını kendilerine inandırdı. Dolandırıcılar, telefonda uzun süre konuşarak başkasıyla görüşmesini engelledikleri yaşlı kadını adım adım yönlendirdi.

Yaşlı kadına akılalmaz tuzağın görüntüleri ortaya çıktı: Eyüp'teki evini sattırıp, 15 milyon lirasını aldılar

120 BİN DOLARI PARKTA DOLANDIRICILARA TESLİM ETTİ

Korkuya kapılan Emine Gönül H., bankadaki yaklaşık 120 bin dolar parasını çekerek şüphelilerin talimatı doğrultusunda bir parkta elden teslim etti. Paranın hazırlandığını teyit etmek için yaşlı kadına bankadan para çektirip fotoğrafını isteyen şüpheliler, parktaki buluşmada parolayı ise "Paran Güvende" olarak belirledi. Şüpheliler, yaşlı kadının parolayı söylemesiyle parayı teslim aldı ve yaşlı kadına ayrıca hesaptan da para göndertti.

EYÜPSULTAN'DAKİ EVİNİ 6 MİLYON LİRAYA SATTIRDILAR

Dolandırıcılıkla da yetinmeyen şüpheliler, yaşlı kadınla görüşmeye devam ederek Emine Gönül H.'nin 'daki evini sattırdı. Normal piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan evi 6 milyon 500 bin liraya elden çıkartan yaşlı kadın, elde edilen satış gelirini de dolandırıcıların 3 ayrı hesabına gönderdi. Şüpheliler, paraları araştırma sürecinde güvende tutmak bahanesiyle ellerinde tuttuklarını söyleyerek süreci uzattı. Bir süre sonra parasını geri almak için dolandırıcıları arayan ancak ulaşamayan yaşlı kadın, gerçeği anlayarak polise başvurdu.

Yaşlı kadına akılalmaz tuzağın görüntüleri ortaya çıktı: Eyüp'teki evini sattırıp, 15 milyon lirasını aldılar

2'Sİ KUYUMCU 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin adresleri belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2'si toplamda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdikleri vurgun paralarını kripto yöntemiyle yurt dışına aktararak kaçırdıkları tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yaşlı kadına akılalmaz tuzağın görüntüleri ortaya çıktı: Eyüp'teki evini sattırıp, 15 milyon lirasını aldılar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

9 kişinin gözaltına alındığı dolandırıcılık olayına ilişkin olaya ait bazı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dolandırıcıların kadının evine gittiği, yaşlı kadından aldıkları 120 bin doları bozdurmaya gittikleri anlar ile evin satışından gelen parayı bankadan kendi hesaplarından çektikleri görüntüler yer aldı.

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