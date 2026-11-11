iPhone kullananlar dikkat! WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı! Prof. Dr. Ali Murat Kırık: 'Şüpheli bağlantılar ve zararlı reklamlar kullanılıyor'

WhatsApp dolandırıcılığında tehlikenin boyutu büyüyor! WhatsApp hesaplarını ele geçiren siber suçlular, şimdi de yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların yakınlarını hedef alıyor. Kullanıcının haberi olmadan farklı cihazlardan açılan oturumlar, taklit edilen mesajlaşma tarzları ve rehberdeki kişilere gönderilen sahte para talepleri, yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinin başında geliyor. Özellikle WhatsApp'ın "Bağlı Cihazlar" özelliği üzerinden gerçekleştirilen hesap ele geçirme girişimleri, milyonlarca kullanıcı için ciddi güvenlik riski oluşturuyor. Üstelik bazı saldırılarda kullanıcıya herhangi bir doğrulama kodu gelmemesi, tehlikenin fark edilmesini de zorlaştırıyor.

Peki, dolandırıcılar WhatsApp hesaplarını nasıl ele geçiriyor? WhatsApp hesabının başka bir cihazda açık olduğu nasıl anlaşılır? iPhone kullanıcılarını bekleyen güvenlik tehlikesi ne?

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemleri, yapay zekânın dolandırıcılık girişimlerini nasıl daha inandırıcı hale getirdiğini ve kullanıcıların alması gereken önlemleri anlattı.

WHATSAPP HESAPLARI ÜZERİNDEN YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen hesap ele geçirme ve para dolandırıcılığı olayları, kullanıcılar için giderek büyüyen bir tehdide dönüşüyor. Siber dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden mağdurların kimliğine bürünerek rehberlerindeki aile üyelerine, arkadaşlarına ve iş çevrelerine ulaşıyor. Tanıdık bir isimden gelen mesajlara güvenen kişiler ise acil para talebiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Tehlikeyi daha da büyüten unsur ise yapay zekâ teknolojisi. Dolandırıcılar, mağdurun mesajlaşma geçmişinden hareketle kullandığı kelimeleri, hitap biçimini ve iletişim tarzını taklit edebiliyor. Böylece karşı tarafın şüphelenme ihtimali azalırken, dolandırıcılık girişimleri çok daha inandırıcı hale geliyor.

Prof. Dr. Kırık, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemlere dikkat çekerek özellikle bağlı cihazların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

"DOLANDIRICILAR ARTIK YALNIZCA TELEFON NUMARASINI DEĞİL, KİŞİNİN DİJİTAL KİMLİĞİNİ HEDEF ALIYOR"

WhatsApp dolandırıcılığında saldırganların hedefinin yalnızca telefon numarasına erişmek olmadığını belirten Prof. Dr. Kırık, kullanıcıların dijital kimliklerinin de tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Dolandırıcıların çoğu zaman doğrudan güvenlik sistemlerini aşmak yerine sahte mesajlar ve yönlendirmelerle kullanıcıları kandırdığını ifade eden Kırık, bu yöntemle ele geçirilen hesaplar üzerinden çok sayıda kişinin hedef alınabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri ve cihazlara yönelik güvenlik risklerini şu ifadelerle açıkladı:

"Dolandırıcılar artık yalnızca telefon numarasını değil, kişinin dijital kimliğini hedef alıyor. Sahte bağlantılar, QR kodları, cihaz eşleştirme yöntemleri ve doğrulama kodlarını ele geçirme gibi yöntemlerle WhatsApp hesaplarına erişmeye çalışıyorlar. Özellikle kullanıcıya güvenilir bir mesaj göndererek onu işlem yapmaya ikna ediyorlar. Burada önemli olan, saldırganların çoğu zaman sistemin kendisini kırmak yerine kullanıcıyı kandırarak güvenlik mekanizmasını kendi lehlerine kullanmaları. Hesaba eriştiklerinde de kişinin yakın çevresine ulaşıp acil para talebinde bulunuyorlar. Böylece tek bir hesabın ele geçirilmesi, çok sayıda kişinin hedef alınmasına neden olabiliyor. Son dönemlerde ise işletim sistemlerindeki güvenlik açıkları ve güncel olmayan işletim sistemleri sebebiyle cihazlara erişim sağlandığı görülüyor."

"WHATSAPP'IN BAĞLI CİHAZLAR ÖZELLİĞİ, KULLANICILARIN KANDIRILARAK KÖTÜYE KULLANILMASI ŞEKLİNDE ELE ALINMALI"

WhatsApp'ın "Bağlı Cihazlar" özelliği, kullanıcıların hesaplarını farklı cihazlarda kullanabilmesine imkân tanıyor. Ancak siber dolandırıcılar bu özelliği kötüye kullanarak mağdurun hesabını başka bir cihazla eşleştirebiliyor. Böylece kullanıcının kendi telefonundan çıkış yapmasına gerek kalmadan mesajlarına erişim sağlayabiliyor ve onun adına yazışabiliyor.

Bu yöntemin en tehlikeli yönlerinden birinin saldırının fark edilmesini zorlaştırması olduğunu belirten Prof. Dr. Kırık, söz konusu özelliğin doğrudan bir güvenlik açığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi:

"Bağlı Cihazlar özelliği, WhatsApp hesabını bilgisayar veya başka bir telefonda kullanmayı sağlıyor. Dolandırıcılar kullanıcıya sahte bir davet veya güvenlik bildirimi göndererek QR kod okutmasını ya da eşleştirme kodu girmesini istiyor. Kullanıcı bu işlemi yaptığında saldırganın cihazı hesaba bağlanabiliyor. Böylece kişinin kendi telefonu çalışmaya devam ederken dolandırıcı da mesajları okuyabiliyor ve onun adına yazışabiliyor. Burada kullanıcı hesabından çıkmadığı için saldırı fark edilmeyebiliyor. Bu nedenle Bağlı Cihazlar özelliğini doğrudan bir güvenlik açığı olarak değerlendirmek yerine, kullanıcıların kandırılarak kötüye kullanılması şeklinde ele almak gerekiyor. Kullanıcı hiçbir işlem yapmadığı halde hesabına cihaz bağlanması ise güncel olmayan işletim sistemlerinden kaynaklı olabiliyor."

DOLANDIRICILARIN ERİŞİMİ WHATSAPP'TAN KULLANILABİLEN VE BAĞLI CİHAZA AKTARILAN VERİLERLE SINIRLI

WhatsApp hesabının ele geçirilmesi, telefondaki bütün kişisel verilere otomatik olarak erişildiği anlamına gelmiyor. Saldırganlar, erişim sağladıkları hesap üzerinden özel mesajları, sohbetlerde paylaşılan fotoğraf ve belgeleri, grupları ve kullanıcının iletişim ağını inceleyebiliyor. Bu bilgiler, dolandırıcıların mağdurun yakın çevresini belirleyerek daha hedefli saldırılar düzenlemesine zemin hazırlıyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, WhatsApp hesabının ele geçirilmesiyle telefondaki tüm verilere erişim sağlanması arasındaki farka dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Dolandırıcılar erişim sağladıkları WhatsApp hesabındaki mesajları, kişisel bilgileri ve sohbetlerde paylaşılan fotoğraf ve belgeleri görebiliyor. Ayrıca kişinin kimlerle iletişim kurduğunu, hangi gruplarda bulunduğunu ve yakın çevresini öğrenebiliyorlar. Ancak WhatsApp hesabının ele geçirilmesi, telefondaki bütün fotoğraflara, SMS'lere ve diğer uygulamalara otomatik erişim sağlandığı anlamına gelmiyor. Erişim, WhatsApp üzerinden kullanılabilen ve bağlı cihaza aktarılan verilerle sınırlı. Buna rağmen kişinin özel yazışmaları ve iletişim ağı dolandırıcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Özellikle aile, arkadaş ve iş çevresinden kişiler belirlenerek daha hedefli dolandırıcılık girişimleri gerçekleştirilebiliyor."

KOD YA DA BİLDİRİM GELMEDEN WHATSAPP HESAPLARI KOPYALANABİLİR Mİ?

WhatsApp kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de telefonlarına herhangi bir doğrulama kodu veya güvenlik bildirimi gelmeden hesaplarının başka bir cihazda açılıp açılamayacağı. Özellikle "Bağlı Cihazlar" yöntemiyle gerçekleştirilen saldırılarda kullanıcı, hesabını kullanmaya devam ettiği için başka bir cihazın oturum açtığını fark etmeyebiliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırganların yeni bir telefonda hesap kaydı oluşturmak yerine mevcut oturuma başka bir cihaz ekleyebildiğini belirterek, kullanıcıların yalnızca SMS doğrulama kodlarına güvenmemesi gerektiğini vurguladı:

"Özellikle Bağlı Cihazlar yöntemiyle kullanıcı SMS doğrulama kodu almadan da hesabına başka bir cihaz bağlanmasına izin verebilir. Çünkü burada saldırgan hesabı yeni bir telefona kaydetmek yerine mevcut oturuma başka bir cihaz ekliyor. Kullanıcı hesabını kullanmaya devam ettiği için saldırıyı hemen fark etmeyebilir. Tanımadığı cihazların Bağlı Cihazlar bölümünde görünmesi, kendi göndermediği mesajlar veya yakınlarından gelen şüpheli para talebi bildirimleri önemli işaretlerdir. Ancak her saldırı bu belirtileri göstermeyebilir. Mesela Coruna saldırı kitinin kullanılmasıyla meydana gelen dolandırıcılıklarda bağlı cihazlar bölümünde hiçbir şey görülmemiştir. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca şüpheli bir durum yaşadıklarında değil, düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca WhatsApp'tan talep etmedikleri doğrulama kodları gelirse bu durumu ciddiye almalılar."

"IPHONE KULLANICILARININ İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCEL TUTMASI ÖNEMLİ"

WhatsApp dolandırıcılığı yalnızca tek bir işletim sistemini kullananları ilgilendirmiyor. Hem iOS hem de Android kullanıcıları çeşitli saldırı yöntemleriyle karşılaşabiliyor. Ancak güncel olmayan işletim sistemleri, cihazları hedef alan zararlı yazılımlar açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı'nın 4 Kasım 2026 tarihli uyarısına dikkat çeken Prof. Dr. Kırık, özellikle eski iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarının hedef alınabildiğini belirtti. Şüpheli bağlantılar, zararlı reklamlar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri üzerinden gerçekleştirilebilen saldırılara karşı iPhone kullanıcılarını uyardı:

"iOS ve Android kullanıcıları bu tür dolandırıcılıkların ikisiyle de karşılaşabilir. Ancak Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı'nın 4 Kasım 2026 tarihli uyarısında, özellikle güncel olmayan iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarını hedefleyen zararlı yazılımlara dikkat çekildi. Bu saldırılarda şüpheli bağlantılar, zararlı reklamlar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri kullanılabiliyor. Bazı gelişmiş saldırılarda kullanıcıların yalnızca zararlı içeriği görüntülemesi bile risk oluşturabiliyor. Dolayısıyla iPhone kullanıcılarının işletim sistemlerini güncel tutması önemli. Ancak her eski iPhone'un WhatsApp hesabının ele geçirildiğini veya bütün eski iOS sürümlerinin aynı şekilde etkilendiğini söylemek doğru olmaz. Burada hem yazılım güncellemeleri hem de hesap güvenliği birlikte değerlendirilmelidir."

"YAPAY ZEKA, DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİR ARAÇ"

Yapay zekâ teknolojisinin gelişmesi, siber dolandırıcıların kullandığı yöntemleri de daha inandırıcı hale getiriyor. Özellikle WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde yapay zekâ, kişinin mesajlaşma üslubunu ve kelime tercihlerini taklit etmek için kullanılabiliyor. Böylece dolandırıcılar, mağdurun yakınlarına sanki gerçekten o kişiymiş gibi mesaj gönderebiliyor.

Birkaç mesajdan dahi kişilerin yazım tarzı ve konuşma alışkanlıklarının analiz edilebildiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekânın dolandırıcılık yöntemlerini güçlendirdiğini söyledi:

"Yapay zeka sayesinde bir kişinin yazışma tarzını taklit etmek artık çok daha kolay. Birkaç mesaj üzerinden kişinin kullandığı kelimeler, cümle uzunluğu, hitap şekli ve konuşma tonu analiz edilebiliyor. Zaten dolandırıcılar böyle tuzak kuruyor. Canım babacım, kankicim… vs. gibi ifadeleri bile kullanabiliyorlar. Dolandırıcılar bu bilgileri kullanarak kişinin yakınlarına daha inandırıcı mesajlar gönderebiliyor. Üstelik sohbet geçmişinden aile ilişkilerini ve arkadaş çevresini öğrenerek para taleplerini daha hedefli hale getiriyorlar. Örneğin kişinin normalde kullandığı samimi ifadeleri ve acil durumlarda nasıl konuştuğunu taklit ederek karşı tarafın şüphelenmesini zorlaştırabiliyorlar. Ancak her dolandırıcılık olayında yapay zeka kullanıldığını söylemek doğru değil. Yapay zeka bu yöntemi güçlendiren bir araç. Asıl tehlike, insanların tanıdıkları bir kişinin mesajını gördüklerinde kimlik doğrulamasını yeterli kabul etmeleri."

"İKİ ADIMLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ TEK BAŞINA TÜM RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMAZ"

WhatsApp hesabını güvence altına almak isteyen kullanıcıların yalnızca iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmesi yeterli olmayabiliyor. Bağlı cihazların kontrol edilmesi, doğrulama kodlarının paylaşılmaması, işletim sisteminin güncel tutulması ve şüpheli bağlantılardan uzak durulması da büyük önem taşıyor.

Özellikle yakın çevreden gelen acil para taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, kullanıcıların hesap güvenliği için alması gereken önlemleri sıraladı:

"Öncelikle WhatsApp'ın Bağlı Cihazlar bölümünü düzenli kontrol etmek ve tanımadığımız oturumları kapatmak gerekiyor. İki adımlı doğrulama etkinleştirilmeli, doğrulama kodları kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalı ve telefonun işletim sistemiyle WhatsApp güncel tutulmalı. Ancak iki adımlı doğrulama tek başına bütün riskleri ortadan kaldırmaz. Bilinmeyen bağlantılara tıklamamak, QR kodları gelişigüzel okutmayıp cihaz eşleştirme kodlarını kimseyle paylaşmamak da gerekiyor. Özellikle güncel olmayan iOS ve Android sürümleri kullanan kişiler telefonlarını güvenlik güncellemeleriyle korumalı. Bir diğer önemli konu da para taleplerini doğrulamak. WhatsApp üzerinden kimden gelirse gelsin acil para talebiyle karşılaştığımızda mesajla yetinmemeli, o kişiyi bildiğimiz telefon numarasından doğrudan aramalıyız. Çünkü artık tanıdığımız kişinin hesabından gelen mesaj bile dolandırıcılık amacıyla gönderilmiş olabilir."