WPSplinter güvenlik açığı ortaya çıktı! Türkiye'de kullanılan modemler tehdit altında mı? Prof. Dr. Ali Murat Kırık açıkladı

Dünya genelinde yankı uyandıran PHP siber güvenlik açığının ardından şimdi de bazı modem ve yönlendiricilerde 16 yıl öncesine uzanan WPSplinter güvenlik açığı gündeme geldi. Broadcom teknolojisini kullanan bazı cihazlardaki WPS yazılımıyla bağlantılı bu güvenlik sorunu, ev ve iş yerlerinde kullanılan internet altyapılarının güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Üstelik söz konusu açık, uygun koşullarda saldırganların Wi-Fi şifresini bilmeden modem yazılımındaki hatalardan yararlanmasına imkân tanıyabiliyor.

Modemler yalnızca internete bağlanmayı sağlayan cihazlar değil; telefonların, bilgisayarların ve diğer akıllı cihazların dijital dünyaya açılan kapısı. Bu nedenle modem yazılımındaki bir güvenlik açığı, cihazın kontrolünün ele geçirilmesinden kullanıcıların sahte internet sitelerine yönlendirilmesine kadar uzanan çeşitli riskler doğurabiliyor. Ancak her modemin bu açıktan etkilendiğini veya bütün kullanıcıların saldırı tehdidi altında olduğunu söylemek mümkün değil.

Peki WPSplinter güvenlik açığı, internet kullanıcıları için ne gibi riskler oluşturuyor? Wi-Fi şifresini değiştirmek bu tehlikeyi önlemeye yetiyor mu? Modemler üzerinden kişisel veriler nasıl risk altına girebilir? Kullanıcılar hangi önlemleri almalı?

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı açıklamada WPSplinter açığının oluşturabileceği riskleri, modem kullanıcılarının dikkat etmesi gereken noktaları ve alınabilecek güvenlik önlemlerini anlattı.

''EN ÖNEMLİ TEHLİKE, SALDIRGANIN WI-FI ŞİFRESİNİ BİLMEDEN DE MODEME SALDIRMASIDIR''

WPSplinter güvenlik açığının neden dikkat çektiğini değerlendiren Prof. Dr. Kırık, bazı modemlerdeki WPS yazılımı hatalarının saldırganlara cihaz üzerinde kontrol sağlama ve zararlı kod çalıştırma imkanı verebileceğine dikkat çekti.

Kırık, güvenlik sorununun yıllarca fark edilmeden kalabilmesinde eski yazılımların ve güncelleme eksikliğinin etkili olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

''WPSplinter, bazı modemlerde bulunan WPS özelliğindeki yazılım hatalarından yararlanarak saldırganların cihazı ele geçirmesine ve zararlı kod çalıştırmasına imkân verebilen bir güvenlik açığıdır. En önemli tehlikesi, saldırganın Wi-Fi şifresini bilmeden de uygun koşullarda modeme saldırabilmesidir. WPS ise modeme telefon, bilgisayar veya yazıcı gibi cihazları Wi-Fi şifresini elle girmeden kolayca bağlamayı sağlayan bir özelliktir. Genellikle modem üzerindeki WPS tuşuna basılarak kullanılır; ancak güvenlik riskleri nedeniyle ihtiyaç duyulmuyorsa kapalı tutulması önerilir.

Burada dikkat çekici olan, 2010 yılına kadar uzanan bir güvenlik sorununun yıllar geçmesine rağmen bazı cihazlarda varlığını sürdürebilmesi. WPSplinter adı verilen bu açık, Broadcom teknolojisini kullanan bazı modem ve yönlendiricilerdeki WPS yazılımıyla ilgili hatalardan kaynaklanıyor. Bu tür açıkların uzun süre fark edilmemesi mümkün; çünkü modemlerin yazılımları her zaman aynı hızda güncellenmiyor, üreticiler farklı yazılım sürümleri kullanabiliyor ve eski cihazlar zamanla güvenlik desteğinin dışında kalabiliyor. Yani bir güvenlik açığının yıllarca varlığını sürdürmesi, bütün cihazların aynı ölçüde savunmasız olduğu anlamına gelmiyor.''

''SİSTEMLERDEKİ BİR AÇIK, ÇOK SAYIDA KULLANICIYI AYNI ANDA ETKİLEYEBİLECEK RİSKİ OLUŞTURABİLİR''

PHP güvenlik açığı ile WPSplinter açığının farklı dijital altyapıları ilgilendirdiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, her iki gelişmenin de yazılım güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kırık, WPSplinter açığının gerçek saldırılarda aktif olarak kullanıldığına ilişkin doğrulanmış kanıt bulunmadığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

''PHP güvenlik açığında da gördüğümüz gibi, dijital sistemlerde kullandığımız altyapıların güvenliği büyük önem taşıyor. Bir tarafta internet sitelerini çalıştıran yazılımlar, diğer tarafta evlerimizin ve iş yerlerimizin internete bağlanmasını sağlayan modemler var. Bu sistemlerdeki bir açık, çok sayıda kullanıcıyı aynı anda etkileyebilecek bir risk oluşturabilir. Ancak burada önemli bir ayrım var: WPSplinter açığının gerçek saldırılarda aktif olarak kullanıldığına ilişkin mevcut haberde doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor. Dolayısıyla riski ciddiye almak gerekiyor ama bütün modemlerin ele geçirildiğini düşünmek de doğru değil.''

WI-FI ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK TEK BAŞINA KORUMA SAĞLAMIYOR MU?

Wi-Fi şifresini güçlü hale getirmek, kablosuz ağa izinsiz bağlantı kurulmasını zorlaştıran temel güvenlik önlemlerinden biri. Ancak WPSplinter açığının modem yazılımındaki bir hatayla bağlantılı olması, yalnızca parola değişikliğinin yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Saldırganların WPS bağlantısını başarıyla tamamlamadan da uygun koşullarda yazılım hatasını tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırının her modem üzerinde ve her koşulda gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizdi:

''Wi-Fi şifresi hâlâ önemli bir güvenlik önlemi ancak tek başına bütün tehditleri engelleyemez. Çünkü WPS, cihazların kablosuz ağa daha kolay bağlanmasını sağlayan ayrı bir mekanizma. WPSplinter kapsamında anlatılan sorun da bu mekanizmayı yöneten yazılımdaki hatalarla ilgili. Saldırgan, özel olarak hazırlanmış mesajlarla modem yazılımındaki bir hatayı tetikleyebiliyor. Bellek bozulması meydana geldiğinde ise uygun koşullarda cihazın normal çalışma düzenini aşarak zararlı kod çalıştırmak mümkün olabiliyor.

Burada önemli nokta, saldırganın her durumda modemin Wi-Fi şifresini bilmek zorunda olmaması ve WPS bağlantısını başarıyla tamamlamasının gerekmemesi. Ancak bu, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişinin internet üzerinden istediği modeme doğrudan girebileceği anlamına gelmiyor. Saldırının uygulanabilirliği cihazın modeline, yazılımına ve kablosuz erişim koşullarına bağlı. Yani güçlü bir Wi-Fi parolası kullanmak gerekiyor ama modem yazılımındaki bir güvenlik açığını yalnızca parola değiştirerek kapatmak mümkün değil.''

''MODEMİ ELE GEÇİREN SALDIRGANIN YAPABİLECEKLERİ YALNIZCA İNTERNET BAĞLANTISINI KESMEKLE SINIRLI KALMAZ''

Modemler, ev ve iş yerlerindeki telefon, bilgisayar ve akıllı cihazların internete bağlandığı temel ağ ekipmanları arasında bulunuyor. Bu nedenle modem üzerinde kontrol sağlanması, yalnızca bağlantının kesilmesiyle sınırlı olmayan riskler doğurabiliyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, olası saldırıların kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirme ve ağdaki diğer cihazları hedef alma gibi sonuçlar doğurabileceğini belirtti:

''Modem, evdeki telefonların, bilgisayarların ve diğer akıllı cihazların internete açılan kapısıdır. Bu nedenle modem üzerinde kontrol sağlayan bir saldırganın yapabilecekleri, yalnızca internet bağlantısını kesmekle sınırlı kalmayabilir. Yapılandırmayı değiştirmek, DNS ayarları üzerinden kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirmeye çalışmak veya ağdaki diğer cihazlara yönelik saldırılar için uygun koşullar oluşturmak teknik olarak mümkün olabilir. İnternet trafiğinin bir bölümünü gözlemleme imkânı da ortaya çıkabilir ancak şifreli bağlantılar nedeniyle bütün mesajların, parolaların ve banka bilgilerinin otomatik olarak okunabileceğini söylemek doğru olmaz.

Telefonun veya bilgisayarın doğrudan ele geçirilmesi de yalnızca modemin kontrolünü almakla kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için cihazlarda başka güvenlik açıklarının bulunması ya da kullanıcının sahte bir bağlantıya yönlendirilmesi gibi ek koşullar gerekebilir. Banka ve e-posta hesapları açısından en ciddi risklerden biri, kullanıcıyı gerçek sandığı sahte bir giriş sayfasına yönlendirerek bilgilerini ele geçirmeye çalışmaktır. Dolayısıyla modem güvenliği, kişisel verilerin ve diğer cihazların güvenliğinden ayrı düşünülemez; ancak olası bir saldırı ile gerçekleştiği kanıtlanmış bir veri hırsızlığını birbirinden ayırmak gerekir.''

MODEM KULLANICILARININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Wi-Fi şifresini değiştirmenin WPSplinter açığında ağa izinsiz bağlantı kurulmasını zorlaştırmak açısından önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kırık, kullanıcıların kendilerini korumak için atacağı adımları sıraladı:

''Wi-Fi şifresini değiştirmek, özellikle ağa izinsiz bağlantı kurulmasını zorlaştırmak açısından önemlidir. Ancak WPSplinter açığı bakımından parola değişikliği tek başına yeterli bir çözüm değil. Aynı şekilde ağ adını gizlemek de modemdeki yazılım hatasını ortadan kaldırmaz. Burada kullanıcıların bilmesi gereken temel konu şu: Ağın parolası ne kadar güçlü olursa olsun, modemin kendi yazılımında bir güvenlik açığı varsa bu risk ayrıca ele alınmalıdır.

Kullanıcılar öncelikle modemlerinin marka ve modelini öğrenmeli, üreticinin resmî internet sitesinden güvenlik duyurularını ve yazılım güncellemelerini kontrol etmeli. Modem yönetici parolasının varsayılan ayarlarda bırakılmaması, uzaktan yönetim özelliğinin gereksiz yere açık tutulmaması ve WPS'nin kapatılması da alınabilecek önlemler arasında. En önemlisi, cihaz için güvenlik güncellemesi yayımlanmışsa bunu uygulamak ve üreticinin desteğinin devam edip etmediğini öğrenmek. Güncelleme almayan eski bir modem söz konusuysa, internet servis sağlayıcısıyla görüşerek daha güvenli bir cihaz kullanma seçeneğini değerlendirmek gerekiyor.''

MODEMLERDEKİ WPS ÖZELLİĞİNİ KAPATIN

WPSplinter açığı karşısında yalnızca Wi-Fi şifresini değiştirmenin yeterli olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kullanıcıların modem yazılımlarını ve güvenlik ayarlarını kontrol etmesi gerektiğini vurguladı:

''WPS özelliğini kapatmak, bu mekanizma üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırıların önünü kesmek açısından yararlı bir önlem. Bu nedenle kullanıcıların WPS'ye ihtiyaçları yoksa özelliği devre dışı bırakmaları makul bir tercih. Ancak burada bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor: WPSplinter ile ilgili araştırmada, WPS özelliğini kapatmanın bütün riskleri ortadan kaldırmayabileceği belirtiliyor. Bunun nedeni, bazı cihazlarda ilgili yazılım bileşeninin WPS kapalı görünse bile saldırıya açık kalabilmesi ihtimali. Bu yüzden yalnızca ayarlardan bir seçeneği kapatıp tamamen güvende olduğumuzu varsaymamalıyız.

Güvenlik açığını kalıcı biçimde gidermenin en güvenilir yolu, üreticinin ilgili cihaz için sağladığı düzeltmenin uygulanmasıdır. Bazı durumlarda WPS'yi kapatmak veya başka yapılandırma değişiklikleri riski azaltabilir; ancak bu, doğrulanmış bir yazılım yamasının yerini her zaman tutmaz. Kullanıcılar modemlerinin güncel yazılım sürümünü kontrol etmeli ve gerekiyorsa internet servis sağlayıcısından destek almalı. Üretici herhangi bir güncelleme sunmuyorsa ve cihazın savunmasız olduğu doğrulanıyorsa, desteklenen başka bir modele geçmek gündeme gelebilir.''

TÜRKİYE'DE MODEMLER GÜVENLİK AÇIĞINDAN ETKİLENİYOR MU?

WPS özelliğini devre dışı bırakmak, bu mekanizma üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırı riskini azaltabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ancak bazı cihazlarda ilgili yazılım bileşeninin WPS kapalı görünse bile savunmasız kalabileceği ihtimali, kullanıcıların yalnızca bu ayara güvenmemesi gerektiğini gösteriyor.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, WPS'yi kapatmanın yararlı olduğunu ancak üreticinin sağladığı güvenlik düzeltmesinin önemini koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye'de kullanılan modemlerin de etkilenip etkilenmediği konusunda yalnızca marka üzerinden kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Risk, cihazda hangi donanımın ve WPS yazılımının kullanıldığına, modeline ve yüklü yazılım sürümüne bağlı. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün modemlerin risk altında olduğunu söylemek de hiçbirinin etkilenmediğini varsaymak da doğru olmaz. Kullanıcılar cihazın altındaki etiketten marka ve model bilgilerini öğrenebilir; modem ara yüzündeki yazılım sürümünü kontrol ederek üreticinin resmî destek sayfasındaki bilgilerle karşılaştırabilir. İnternet servis sağlayıcısının verdiği modemlerde ise doğrudan operatörden güncelleme ve güvenlik desteği hakkında bilgi almak en doğru adımlardan biridir.

İnternet hızının düşmesi veya bağlantının sık sık kesilmesi tek başına siber saldırı kanıtı değildir; bunlar altyapı sorunlarından, kablosuz sinyal kalitesinden ya da teknik arızalardan da kaynaklanabilir. Ancak modem ayarlarının kullanıcı bilgisi dışında değişmesi, tanınmayan yönetici hesaplarının ortaya çıkması veya DNS ayarlarının izinsiz değiştirilmesi daha dikkatli inceleme gerektirir. Böyle bir durumda modem yönetici parolası güvenli bir cihazdan değiştirilmeli, ayarlar kontrol edilmeli ve servis sağlayıcıyla iletişime geçilmelidir. Gerekirse üreticinin önerdiği şekilde yazılım güncellenmeli veya modem fabrika ayarlarına döndürülmelidir. Burada temel yaklaşımımız, paniğe kapılmadan belirtileri incelemek ve cihazın güvenlik desteğinin devam ettiğinden emin olmak olmalıdır.''