Malatya'daki askeri helikopter neden düştü? Emekli albaydan dikkat çeken sözler

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İstanbul
Malatya kırsalında dün akşam saatlerinde S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Pilot Binbaşılar Erdem Çimen ve Orhan Pınar ile Teknisyen Astsubaylar Serkan Öner ve Hüseyin Zehir'in şehit olduğu açıklandı.
Kazanın yaşandığı bölge, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi. Helikopterin yerleşim alanına yakın bir araziye düştüğü, enkaz parçalarının geniş bir alana dağıldığı görüldü. Kopan parçalardan birinin ise yakındaki bir evin bahçe duvarını yıktığı belirlendi. Ekiplerin kaza bölgesindeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.
NTV'de yer alan haberde; Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, S-70 tipi helikopterlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun yıllardır kullanıldığını belirtti. Bu tür kazaların zaman zaman yaşanabildiğini ifade eden Atabay, kesin nedenin kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.
Atabay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu tür kazalar zaman zaman yaşanabiliyor. Bu kazanın sebebi de kaza kırım ekibinin yapacağı incelemelerle açıklanacaktır. Bu helikopterler Kara Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak var. Bu helikopterler bizim terörle mücadelede elimiz ayağımız şeklinde sıklıkla kullandığımız helikopterlerden biri. Operasyonel yeteneği ve hareket kabiliyeti yüksek bir helikopterimiz. Bu helikopterler personel nakli, lojistik ve ambulans olarak da kullanılabiliyor. Bunlar 90'lı yıllardan beri terörle mücadele kullandığımız helikopterlerimiz. Bunların bakımları hassasiyetle yapılır. TSK'da kurumsal kültürdür bakım faaliyetleri. Görev öncesi de bakımları yapılır ve uçuş emniyetini ihlal eden bir durum varsa asla uçuşa izin verilmez. Kaza kırım ekibi bunun detaylı sebebini tespit edecek."