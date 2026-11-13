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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:34

Malatya'daki askeri helikopter neden düştü? Emekli albaydan dikkat çeken sözler

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazası tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Bölgede ekiplerin incelemesi sürerken "Kazaya hangi faktörler yol açmış olabilir" sorusu ise cevap arıyor. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, S-70 tipi helikopterlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:34

kırsalında dün akşam saatlerinde S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Pilot Binbaşılar Erdem Çimen ve Orhan Pınar ile Teknisyen Astsubaylar Serkan Öner ve Hüseyin Zehir'in şehit olduğu açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

Malatya'daki askeri helikopter neden düştü? Emekli albaydan dikkat çeken sözler

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Malatya kırsalında S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
Şehit olan askerlerin Pilot Binbaşılar Erdem Çimen ve Orhan Pınar ile Teknisyen Astsubaylar Serkan Öner ve Hüseyin Zehir olduğu açıklandı.
Helikopterin yerleşim alanına yakın bir araziye düştüğü ve enkaz parçalarının geniş bir alana dağıldığı görüldü.
Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, S-70 tipi helikopterlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun yıllardır kullanıldığını belirtti ve kesin nedenin kaza kırım ekibinin yapacağı incelemelerle ortaya çıkacağını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Malatya'daki askeri helikopter neden düştü? Emekli albaydan dikkat çeken sözler

GÜN AĞARINCA KAZANIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın yaşandığı bölge, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi. Helikopterin yerleşim alanına yakın bir araziye düştüğü, enkaz parçalarının geniş bir alana dağıldığı görüldü. Kopan parçalardan birinin ise yakındaki bir evin bahçe duvarını yıktığı belirlendi. Ekiplerin kaza bölgesindeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

Malatya'daki askeri helikopter neden düştü? Emekli albaydan dikkat çeken sözler

ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

NTV'de yer alan haberde; Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, S-70 tipi helikopterlerin tarafından uzun yıllardır kullanıldığını belirtti. Bu tür kazaların zaman zaman yaşanabildiğini ifade eden Atabay, kesin nedenin kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

Malatya'daki askeri helikopter neden düştü? Emekli albaydan dikkat çeken sözler

Atabay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür kazalar zaman zaman yaşanabiliyor. Bu kazanın sebebi de kaza kırım ekibinin yapacağı incelemelerle açıklanacaktır. Bu helikopterler Kara Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak var. Bu helikopterler bizim terörle mücadelede elimiz ayağımız şeklinde sıklıkla kullandığımız helikopterlerden biri. Operasyonel yeteneği ve hareket kabiliyeti yüksek bir helikopterimiz. Bu helikopterler personel nakli, lojistik ve ambulans olarak da kullanılabiliyor. Bunlar 90'lı yıllardan beri terörle mücadele kullandığımız helikopterlerimiz. Bunların bakımları hassasiyetle yapılır. TSK'da kurumsal kültürdür bakım faaliyetleri. Görev öncesi de bakımları yapılır ve uçuş emniyetini ihlal eden bir durum varsa asla uçuşa izin verilmez. Kaza kırım ekibi bunun detaylı sebebini tespit edecek."

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#malatya
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