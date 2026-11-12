Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde akşam saatlerinde S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

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HABERİN ÖZETİ Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili devlet erkanı ve siyasilerden taziye mesajları Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu açıklandı. Olayın ardından devlet erkanı ve siyasi parti temsilcileri taziye mesajları yayımladı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğu açıklandı.

Malatya'daki helikopter kazası ülkeyi yasa boğarken devlet erkanından ve siyasilerden acı olayla ilgili taziye mesajları paylaşıldı. Olayla ilgili taziye mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş: "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin."

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Acımız büyük. Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bugün akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır."

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel: "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Malatya'da Mili Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun."

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: "Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: "Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ayrılmaz parçası olduğumuz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar dilerim."