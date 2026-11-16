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3. Sayfa
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:41

Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu araçta can pazarı yaşandı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:41

'in ilçesinde şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu.

HABERİN ÖZETİ

Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu.
Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Vatandaşlar, mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için araca merdiven uzattı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.
Kurtarma anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı

DENİZİN İÇİNDE CAN PAZARI

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı

YOLCULARA MERDİVEN UZATTILAR

Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, ve ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ayvalık
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