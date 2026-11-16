Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu.

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HABERİN ÖZETİ Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar, mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için araca merdiven uzattı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Kurtarma anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZİN İÇİNDE CAN PAZARI

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı.

YOLCULARA MERDİVEN UZATTILAR

Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.