Facianın eşiğinden dönüldü: Denize uçan minibüste can pazarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu.
Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı.
Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.