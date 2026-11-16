Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kongre Merkezi'nde AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Ezelden aşığız biz bu millete. Hak'tan gelir, Hak'ka gider bu sevda. Maya olur, devlet eyler müddete. Her can, her gönülde tutar bu sevda. Irmak olur, deryasına ulaşır. Destan olur, gönüllere kazınır. Yedi iklim, dört köşeyi dolaşır. Eser, burcu burcu tüter bu sevda. Evet, bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır.
Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda, Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. Bu sevda en çok da sizlerin sevdasıdır sevgili gençler. Bu sevda Türkiye sevdası. 450 bin gencimiz yeni kayıtla ÜNİAK ailesine katıldı.
Bugün bir kez daha ülkemizin ve milletimizin umudu olan, geleceği olan, göz aydınlığı siz değerli gençlerimizle bir arada olmanın, sizlerle buluşmanın, kucaklaşmanın heyecanı içerisindeyim. Bu muhteşem toplantıyı düzenleyerek şahsımı siz genç yol arkadaşlarımla bir araya getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyorum.
Son dakika haberinin detayları gelecek...