Tek başına onlarca kişi tarafından darbedildi! Adıyaman'daki kaza anı kamerada

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde geri geri giden araç ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından aracından inerek diğer minibüsün sürücüsünün yanına giden şahıs, araçta bulunan kişilerin saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden götürülen araç sürücüsü koruma altına alınırken minibüsteki şahıslar bu defa geri manevra yaparak kazaya neden olan araca saldırdı.

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