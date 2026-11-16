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Tek başına onlarca kişi tarafından darbedildi! Adıyaman'daki kaza anı kamerada

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde geri geri giden ile çarpıştı. Kazanın ardından aracından inerek diğer minibüsün sürücüsünün yanına giden şahıs, araçta bulunan kişilerin saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden götürülen araç sürücüsü koruma altına alınırken minibüsteki şahıslar bu defa geri manevra yaparak kazaya neden olan araca saldırdı. 

HABERİN ÖZETİ

Tek başına onlarca kişi tarafından darbedildi! Adıyaman'daki kaza anı kamerada

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Adıyaman Gölbaşı'nda bir aracın geri manevrası sonucu çıkan kazada, aracından inen bir kişi diğer minibüs sürücüsünün yanına gittiğinde darp edildi ve sonrasında minibüstekiler kazaya neden olan araca saldırdı.
Adıyaman Gölbaşı ilçesinde geri geri giden bir araç ile minibüs çarpıştı.
Kazanın ardından aracından inen şahıs, diğer minibüsün sürücüsünün yanına gittiğinde araçta bulunan kişilerin saldırısına uğrayarak darp edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden götürülen araç sürücüsü koruma altına alındı.
Minibüsteki şahıslar, geri manevra yaparak kazaya neden olan araca saldırdı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
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