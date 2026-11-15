Emekleme yarışmasında renkli anlar: Bebekler yarıştı, ailelerin heyecanı kameralara yansıdı

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İstanbul
Rize'de bir alışveriş merkezinin kuruluşunun 5. Yıl dönümünde bebekler için emekleme yarışması düzenlendi. Alışveriş merkezinde kurulan özel parkurda yapılan yarışmada, başlangıç çizgisinden bırakılan bebeklerin emekleyerek karşı tarafta bekleyen anne ve babalarına ulaşmaları istendi. Start verilmesiyle birlikte bebekler parkurda ne olduğunu anlamaya çalışırken, bitiş çizgisinin önünde bekleyen aileler bebeklerin dikkatini çekmek için yoğun çaba sarf etti. Yarışmada dereceye giren bebeklere madalya ve çeşitli hediyelerin verildi.