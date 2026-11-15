Zonguldak'ta iki katlı binanın çökme anları kameraya yansıdı

Zonguldak’ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı göçük olayının yaşandığı bölgede istinat duvarının ardından metruk haldeki iki katlı bina da kendiliğinden yıkıldı. Yıkılma anı ise amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde geçen 21 Ekim günü bir inşaat alanında istinat duvarının üst tarafında bulunan 3 katlı bina yıkılmış; olayda bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.

Bölgede 7 bina tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Bölgedeki zemin hareketliliği sebebiyle toprağın baskıladığı istinat duvarının iki bölümü de farklı tarihlerde yıkılmış, kullanılmayan iki katlı binanın temeli açığa çıkmıştı.