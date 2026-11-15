Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Arnavutköy’de vicdanları yaralayan görüntüler: Vura vura yürütmeye çalıştıkları genç at yere yığıldı

'un ilçesinde, at arabasıyla mahalle arasında ilerleyen 3 kişi, arabayı çeken ata vurmaya ve hayvanı çekiştirerek yürütmeye başladı. Henüz genç bir at olduğu tahmin edilen , gördüğü kötü muamelenin ardından güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Şahısların atı zorlamaya devam ettiği sırada hayvan bir anda yere yığıldı. Tın yaşadığı zulmü gören mahalleli, şahıslara tepki göstererek ata vurmayı bırakmalarını istedi. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Elinde bıçakla içeri girdi, öldüresiye dayak yedi
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10