Arnavutköy’de vicdanları yaralayan görüntüler: Vura vura yürütmeye çalıştıkları genç at yere yığıldı

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İstanbul
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, at arabasıyla mahalle arasında ilerleyen 3 kişi, arabayı çeken ata vurmaya ve hayvanı çekiştirerek yürütmeye başladı. Henüz genç bir at olduğu tahmin edilen hayvan, gördüğü kötü muamelenin ardından güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Şahısların atı zorlamaya devam ettiği sırada hayvan bir anda yere yığıldı. Tın yaşadığı zulmü gören mahalleli, şahıslara tepki göstererek ata vurmayı bırakmalarını istedi. Vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı sırada taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.