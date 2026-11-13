Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Beylikdüzü'nde tır ile İETT otobüsü arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında bir yaşandı. Edinilen bilgilere göre,  arkasından gelen tırın çarpması sonucunda durağa yanaşan otobüsü ve tır arasında sıkışarak adeta kağıt gibi ezildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde mahsur kalan 2 vatandaş, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan bulvar aracın çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motosiklet, kamyonla kafa kafaya çarpıştı: Feci kaza kamerada
Cemal Can Canseven'e karga çarptı! Hastanelik oldu, sosyal medyanın diline düştü: Vahim kaza
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10