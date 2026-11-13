Beylikdüzü'nde tır ile İETT otobüsü arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkasından gelen tırın çarpması sonucunda durağa yanaşan İETT otobüsü ve tır arasında sıkışarak adeta kağıt gibi ezildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde mahsur kalan 2 vatandaş, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan bulvar aracın çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.