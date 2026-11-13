Katıldığı Survivor yarışmasıyla kısa sürede geniş kitlelerce tanınan Cemal Can Canseven, hayranları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri oluyor. Sosyal medyada da oldukça aktif olan isim geçtiğimiz günlerde başına gelen bir olayı sosyal medyasından paylaştı. Yolda yürüyüş yaptığı sırada başına karganın çarpmasının ardından hastanelik oldu. Olay kısa sürede sosyal medyanın diline düştü, ‘vahim kaza’ olarak dikkatleri üzerine çekti.

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HABERİN ÖZETİ Cemal Can Canseven'e karga çarptı! Hastanelik oldu, sosyal medyanın diline düştü: Vahim kaza Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, yürüyüş sırasında kafasına karga çarpması sonucu hastanelik oldu. Cemal Can Canseven, katıldığı Survivor yarışmasıyla tanındı ve hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada aktif olan Canseven, yolda yürüyüş yaparken başına karganın çarptığını paylaştı. Olayın ardından hastaneye giden Canseven, durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Yaşanan olay, sosyal medyada 'vahim kaza' olarak gündeme geldi. Canseven'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

CEMAL CAN CANSEVEN'E KARGA ÇARPTI!

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Cemal Can Canseven, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olmasının ardından yaptığı içeriklerle de yoğun ilgi görüyor. Günlük hayatından paylaşımlar yapan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde başına gelen bir olayı takipçileriyle paylaşmasının ardından gündeme bomba gibi düştü.

Model, oyunculuk gibi alanlarda da kendini gösteren Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde yürüyüşe çıktığı bir anda kaldırımda yürürken kafasında karganın çarptığını ifade etti. Karganın saldırısıyla neye uğradığını şaşıran Canseven, başına gelenleri ‘olacaklardan habersiz yürüyüşe çıkmıştım’ notuyla paylaştı.

Olay esnasında yürüyüş yaptığı görülen Cemal Can Canseven’in bir anda başına sert bir şeyin çarptığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle ellerini bir anda başına götürdüğü görülüyor. Olayın ardından hastanelik olan Cemal Can Canseven, sosyal medyanın da diline düştü.

HASTANELİK OLDU, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ: VAHİM KAZA

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Cemal Can Canseven, başına karga çarpmasıyla hastanelik oldu. Survivor’da zorlu mücadelelerde yara almadan yarışan Canseven, olayın ardından sosyal medyanın da diline düştü.

Yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde kaldırımda yürüyen ve bir anda kafasına sert bir şeyin çarpmasıyla ellerini kafasına götüren Cemal Can Canseven, kafasında meydana gelen yara nedeniyle hastaneye gitti.

Onedio’nun haberine göre, hastane de tedavi altına alınan Canseven, yaşadığı korkuyu esprili bir dille paylaştı. Daha sonrasında sosyal medyanın diline ‘vahim kaza’ olarak düşen Cemal Can Canseven, magazin gündemine de bomba gibi düştü. Kısa sürede en çok konuşulan isimlerden birisi haline geldi.

Olay sonrası yakınları tarafından merakla takip edilen Cemal Can Canseven’in sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor. Kafasına çarpan kargadan sonra tedavi edilen Cemal Can Canseven, şimdilerde paylaşımlarıyla daha da yakından takip edilen isimlerden biri oluyor.