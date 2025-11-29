Menü Kapat
13°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok

Danla Biliç'in programına konuk olan Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, "Bunu ilk kez açıklıyorum" diyerek yarışmayla ilgili itirafta bulundu. Kadir Gecesi'nde oruç tuttuğunu belirten Canseven, "Gece yarısı biri, bayılmayayım diye barakanın oraya iki tane haşlanmış yumurta bırakmıştı" ifadelerini kullandı.

Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
15:12
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
15:12

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, katıldığı programda yarışma dönemine ilişkin çarpıcı bir anıyı ilk kez anlattı. 'nde tutmak istediğini söyleyen Canseven, ekip arkadaşlarının zor şartlar nedeniyle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ancak buna rağmen niyetini bozmadığını dile getirdi.

ACUN ILICALI DAHİ SURVIVOR'DA YAŞANAN GERÇEĞİ BİLMİYOR

Survivor yarışmasıyla ilgili konuşan Cemal Can Canseven, oruç tuttuğu gece yaşadıklarını anlattı. Canseven, "Kadir Gecesi'nde oruç tutacağım diye kendimi perişan etmiştim. 'Yapma, etme' dediler ama dinlemedim. Gece yarısı biri, bayılmayayım diye barakanın oraya iki tane haşlanmış yumurta bırakmıştı" dedi.

Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok

CEMAL CAN CANSEVEN'DEN SURVIVOR İTİRAFI

Sözlerinin devamında "Bunu ilk kez açıklıyorum" diyen Canseven "O haşlanmış yumurtayı iki saat boyunca kemire kemire yiyip ağlamıştım" şeklinde konuştu.

Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok
