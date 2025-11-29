Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında meydana gelen yangında birçok ünlüye ait malikane de büyük hasar meydana gelmişti. Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti de yangında etkilenen ünlüler listesinde yer aldı. Yangında Beren Saat'in gelinliğinin de yandığı belirtildi.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 14:29

ABD'nin California eyaletindeki şehri, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Ünlü isimlerin dahi evlerinin küle döndüğü yangında ile çifti de küçük bir servet kaybetti.

BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU KÜÇÜK BİR SERVERT KAYBETTİ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat'in, Los Angeles'ın Pacific Palisades bölgesindeki 2.5 milyon dolarlık evleri, 7 Ocak'ta çıkan büyük yangında kül olmuştu. Kenan Doğulu'nun 'bir daha gelmeyecek' dediği kül olan parçalar ise "Bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan stüdyosu, bazı özel kayıtları, dünyadaki önemli müzayedelerden topladığı sınırlı sayıda üretilmiş 15 gitarı, Beren Saat'in 2014'te evlenirken giydiği ikonik gelinliği, düğünlerinde çekilen video ve fotoğraflar, yıllar içinde biriktirdikleri 50’ye yakın tablo ve heykel." oldu.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN ÜNLÜLER

Los Angeles'ta devam eden büyük orman yangınları, 'un lüks bölgelerini de vurdu. Bu felaket, yatırım ve kullanım amacıyla bölgeden mülk edinen Türk ünlülerinin de evlerine zarar verdi. Beren Saat, Kenan Doğulu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman ve Turabi Çamkıran, Serenay Sarıkaya, gibi isimlerin mülkleri, yangınlarda küle döndü.

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı
#yangın
#kaliforniya
#los angeles
#hollywood
#beren saat
#kenan doğulu
#Ünlüler
#Magazin
