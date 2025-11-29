Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehri, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşadı. Ünlü isimlerin dahi evlerinin küle döndüğü yangında Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti de küçük bir servet kaybetti.

BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU KÜÇÜK BİR SERVERT KAYBETTİ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu ile Beren Saat'in, Los Angeles'ın Pacific Palisades bölgesindeki 2.5 milyon dolarlık evleri, 7 Ocak'ta çıkan büyük yangında kül olmuştu. Kenan Doğulu'nun 'bir daha gelmeyecek' dediği kül olan parçalar ise "Bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan stüdyosu, bazı özel kayıtları, dünyadaki önemli müzayedelerden topladığı sınırlı sayıda üretilmiş 15 gitarı, Beren Saat'in 2014'te evlenirken giydiği ikonik gelinliği, düğünlerinde çekilen video ve fotoğraflar, yıllar içinde biriktirdikleri 50’ye yakın tablo ve heykel." oldu.

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN ÜNLÜLER

Los Angeles'ta devam eden büyük orman yangınları, Hollywood'un lüks bölgelerini de vurdu. Bu felaket, yatırım ve kullanım amacıyla bölgeden mülk edinen Türk ünlülerinin de evlerine zarar verdi. Beren Saat, Kenan Doğulu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman ve Turabi Çamkıran, Serenay Sarıkaya, gibi isimlerin mülkleri, yangınlarda küle döndü.