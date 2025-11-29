Demet Akalın'ın barışmak istediği kişi belli oldu! Yıllardır süren küslük bitti

Fatih Ürek'in ölümünün ardından hastaneye giden Demet Akalın, "İyi ki barışmışım" derken, küs olduğu ünlü isimlere de zeytin dalı uzattı. Sosyal medyada takipçileri isim üretirken, Demet Akalın'ın barışmak istediği kişi belli oldu. Berkay ile Demet Akalın yıllar sonra gözyaşları içinde barıştı.

DEMET AKALIN İLE ŞARKICI BERKAY BARIŞTI

İki başarılı şarkıcı Demet Akalın ve Berkay Şahin yıllar önce küstü. Uzun yıllardır bir araya gelmeyen ünlü ikili gözyaşları içinde barıştı. Demet Akalın, Berkay ile barıştığını da takipçilerine söyledi. Demet Akalın Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok" cümlelerine yer verdi.

DEMET AKALIN ZUHAL TOPAL İLE HADİSE İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Demet Akalın, verdiği röportajda bir dönem küs olduğu Fatih Ürek'i hastanede ziyaret etmiş ve "İyi ki barışmışım" dedi. Barışmak istediği iki kişiyi daha olduğunu belirten Demet Akalın, verdiği cevapla Zuhal Topal ve Hadise'yi sinirlendirdi.

Demet Akalın, kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündem oldu. Bir takipçisinin "Barışmak istediği Hadise ve Zuhal Topal" yorumuna cevap veren Demet Akalın, "Yok ikisi de umrumda değil maalesef" dedi.