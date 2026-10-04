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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:34

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Danla Bilic, paylaşımıyla sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. Ünlü fenomen, yeni bir ameliyat daha oldu. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla ve geçirdiği ameliyatlarla gündemde yerini alan ünlü fenomen, 9. kez operasyon geçirdi. Yıllar önce yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılmasından dolayı türlü operasyonlardan geçen Danla Bilic'in yeni ameliyatı 6 saat sürdü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:34

Özellikle çektiği makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran , hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Yıllar önce yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılmasından dolayı 8 kez bıçak altına yatan ünlü fenomen, yeni bir ameliyat daha oldu. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla ve geçirdiği ameliyatlarla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, 9. kez operasyon geçirdi. Ünlü fenomen, ameliyat olduğuna dair o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni paylaşımıyla herkesi endişelendiren Danla Bilic, ameliyatının 6 saat sürdüğünü dile getirerek, "İyileşince aranıza döneceğim" mesajı verdi.

HABERİN ÖZETİ

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle 9. kez ameliyat oldu.
Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun vücuduna yayılması ve enfeksiyon kapması nedeniyle daha önce 8 kez ameliyat olmuştu.
Ünlü fenomen, 9. kez geçirdiği ameliyatın 6 saat sürdüğünü ve kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bilic, takipçilerini vücutlarına bu tür işlemler yaptırmamaları konusunda uyararak, dolgunun vücutta dağıldığını ve kurtulmanın zor olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

DANLA BİLİC YENİDEN BIÇAK ALTINA YATTI!

Sosyal medyada içerik üreticisi olarak tanınan Danla Bilic, özellikle çektiği makyaj videolarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. kariyerine başladığı günden bu yana büyük bir ilgile takip edilen ünlü fenomen, yıllar içindeki değişimiyle de magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Değişime ilk olarak tüp mide ameliyatı olarak başlayan Bilic, sonrasında birçok operasyon geçirmişti.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

Estetik işlemlerinin üzerinden bir süre geçtikten sonra pişmanlığını dile getiren ünlü fenomen, yıllar önce yaptırdığı 'Aquafilling' ameliyatı sonrası adeta kabus yaşadığını belirtmişti. Danla Bilic bu süreçte yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılıp enfeksiyona sebep olması nedeniyle kısa aralıklarla defalarca ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

Son zamanlarda özellikle sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyatlarla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Geçmişte yaptırdığı bir estetiğin yıllar içinde vücuduna yayılmasından dolayı 8 kez ameliyat olan ünlü fenomen, bir kez daha bıçak altına yattı. Başarılı YouTube kariyeri ve içerik üreticisi kişiliğinin yanı sıra özel hayatı ve sağlık sorunlarıyla da zaman zaman gündeme gelen Bilic, yeniden ameliyat olduğunu açıkladı.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

PAYLAŞIMIYLA SEVENLERİNİ KORKUTTU!

Uzun bir süredir magazin gündeminde sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Danla Bilic, kalçasına yaptırdığı dolgunun vücuduna yayıldığını dile getirmişti. Ünlü fenomen, yaptırdığı işlemin ardından kilo vermesi sonucu dolgunun vücuduna yayıldığını belirtmişti. Bu işlem sonrası vücuduna oldukça zararlı maddelerin girdiğini söyleyen ünlü fenomen, birçok kez bıçak altına yatmıştı.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

Son olarak geçtiğimiz ay bir operasyon geçiren Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Yeniden ameliyat olduğunu açıklayan ünlü fenomen 9. kez bıçak altına yattı. Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Bilic, sonrasında yayınladığı fotoğrafla yeni bir ameliyat olduğunu açıkladı.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

31 yaşındaki genç fenomen, 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini ve takipçilerini bilgilendiren Danla Bilic, ifadelerinde "Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeinden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola" sözlerine yer verdi.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

Yaklaşık 3 yıl önce yaptırdığı bir estetik yüzünden günümüzde defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Danla Bilic, halen yaşadığı komplikasyonlar yüzünden bıçak altına yatmaya devam ediyor. Estetik işlemler yüzünden hayatında kabusu yaşayan ünlü fenomen, vücudundaki drenlerle paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Kan takviyesi aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşarak yeniden ameliyat olduğunu duyuran ünlü fenomen, "İyileşince aranıza döneceğim" mesajı verdi.

Danla Bilic paylaşımıyla korkuttu! Hortumlar, borular, serumlar

"VÜCUDUNUZA LÜTFEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIN"

Yıllar önce yaptırdığı 'Aquafilling' işlemi sonrası defalarca kez ameliyat olan Danla Bilic, pişmanlığını dile getirerek, zorlu süreci şu şekilde anlatmış ve takipçilerini uyarmıştı:

"Öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, vücutta hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti. Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum."

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ETİKETLER
#estetik
#danla bilic
#sosyal medya
#youtube
#Aquafilling
#Magazin
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