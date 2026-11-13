Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Yatırımcılara 161 milyar TL ödeme yapıldı!

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İstanbul
Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki geri ödeme takvimi ve hukuki süreçler, ilgili bakanlık ve denetim kurumlarının katılımıyla masaya yatırıldı. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde düzenlenen Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı belirtildi. Zirvede, tasfiye sürecinde gelinen mevcut nokta, bugüne kadar sağlanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.
Açıklamada, ödemelerin yasal zeminine ve ulaşılan güncel rakamlara ilişkin şu detaylara yer verildi:
Denetim mekanizmalarının işleyişine de dikkat çekilen açıklamada, usulsüzlük tespit edilen kişilere yönelik tavizsiz bir süreç yürütüldüğü vurgulandı. Başta Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) olmak üzere ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimler sonucunda; piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişiler hakkındaki hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi. Söz konusu denetimlerde haksız ve fahiş kazanç sağladığı tespit edilen bu kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı.
İletişim Başkanlığı açıklamasının sonunda, mağduriyetlerin giderilmesi adına ödemelerin devam edeceği mesajı verilerek, "Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.