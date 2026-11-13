Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki geri ödeme takvimi ve hukuki süreçler, ilgili bakanlık ve denetim kurumlarının katılımıyla masaya yatırıldı. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde düzenlenen Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Yatırımcılara 161 milyar TL ödeme yapıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde düzenlenen Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki geri ödeme takvimi ve hukuki süreçler ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 7596 sayılı Kanun ve SPK'nın Kararı doğrultusunda 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren ilk ara ödemeler yapılmaya başlandı. Toplam 119 fona sahip 444 bin 893 yatırımcıya ayni ve nakdi olarak yaklaşık 161 milyar TL ödeme yapıldı. Bu yatırımcıların 333 bin 493'ü ara ödeme kapsamında net yatırım tutarlarının tamamını geri aldı. Haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişiler ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı ve haklarında hukuki süreçler devam ediyor. Ara ödemelerin, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde devam edeceği belirtildi.

İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA SÜREÇ DEĞERLENDİRİLDİ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı belirtildi. Zirvede, tasfiye sürecinde gelinen mevcut nokta, bugüne kadar sağlanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

333 BİN YATIRIMCI NET YATIRIM TUTARININ TAMAMINI ALDI

Açıklamada, ödemelerin yasal zeminine ve ulaşılan güncel rakamlara ilişkin şu detaylara yer verildi:

TBMM’de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasları belirleyen 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda hareket edildi.

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiyeye konu olan fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen son ödemelerle birlikte; olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya ayni ve nakdi olarak yaklaşık 161 milyar TL ödeme ulaştırıldı.

119 fonda 444 bin 893 tekil yatırımcıya 161 milyar TL Ödeme yapılan bu gruptaki 333 bin 493 tekil yatırımcı , ara ödeme kapsamında net yatırım tutarlarının tamamını geri aldı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Denetim mekanizmalarının işleyişine de dikkat çekilen açıklamada, usulsüzlük tespit edilen kişilere yönelik tavizsiz bir süreç yürütüldüğü vurgulandı. Başta Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) olmak üzere ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimler sonucunda; piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişiler hakkındaki hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi. Söz konusu denetimlerde haksız ve fahiş kazanç sağladığı tespit edilen bu kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı.

ARA ÖDEMELER KESİNTİSİZ SÜRECEK

İletişim Başkanlığı açıklamasının sonunda, mağduriyetlerin giderilmesi adına ödemelerin devam edeceği mesajı verilerek, "Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.