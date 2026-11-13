İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kentte sağanak, soğuk hava ve fırtına beklendiği bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da sağanak, soğuk hava ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bu gece başlayan lodos yerini poyraza bırakacak. Hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece düşecek. Cumartesi günü başlayacak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada, bu gece saatlerinde başlayan lodosun yerini poyraza bırakacağını belirtti. Lodosun yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden düşeceği belirtildi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı hava dalgası kenti etkisi altına alacak.

CUMARTESİ AKŞAMINA DİKKAT!

Cumartesi günü başlayacak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Yarın kent genelinde kuvvetli rüzgâr, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul genelinde sağanak yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar sağanak, yer yer ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN KRİTİK UYARI GELDİ

AKOM, fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin 15 Kasım Pazar sabah saatlerine kadar devam edebileceğini belirtti.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.