AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kentte sağanak, soğuk hava ve fırtına beklendiği bildirildi.
AKOM yaptığı açıklamada, bu gece saatlerinde başlayan lodosun yerini poyraza bırakacağını belirtti. Lodosun yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden düşeceği belirtildi.
Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı hava dalgası kenti etkisi altına alacak.
Cumartesi günü başlayacak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Yarın kent genelinde kuvvetli rüzgâr, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul genelinde sağanak yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar sağanak, yer yer ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.
AKOM, fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin 15 Kasım Pazar sabah saatlerine kadar devam edebileceğini belirtti.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.