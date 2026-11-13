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AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

AKOM'dan İstanbul için son dakika açıklaması geldi. Yapılan değerlendirmede, sağanak, fırtına ve soğuk hava uyarısı yapıldı. Sağanak yağışın yarın akşam saatlerinde şiddetleneceği belirtilirken, lodosun yerini poyraza bırakacağı açıklandı. İşte İstanbul'u bekleyen hava durumu...

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:27

(İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (), 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kentte , soğuk hava ve beklendiği bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da sağanak, soğuk hava ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Bu gece başlayan lodos yerini poyraza bırakacak.
Hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece düşecek.
Cumartesi günü başlayacak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK 

AKOM yaptığı açıklamada, bu gece saatlerinde başlayan lodosun yerini poyraza bırakacağını belirtti. Lodosun yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden düşeceği belirtildi. 

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı hava dalgası kenti etkisi altına alacak.

CUMARTESİ AKŞAMINA DİKKAT!

Cumartesi günü başlayacak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Yarın kent genelinde kuvvetli rüzgâr, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte genelinde sağanak yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerine kadar sağanak, yer yer ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat

AKOM'DAN KRİTİK UYARI GELDİ

AKOM, fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin 15 Kasım Pazar sabah saatlerine kadar devam edebileceğini belirtti.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Sağanak, soğuk hava, fırtına hepsi bir arada: Bu saatlere dikkat
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