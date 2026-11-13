KKTC'deki gemi faciasında korkunç ihmal: Mahkemede çarpıcı gerçekler ortaya çıktı

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İstanbul
KKTC’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi kazasına ilişkin davanın 12’nci duruşmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahkemede, geminin seyir veri kayıt (VDR) cihazının arızaları kaydetmediği ve kaza gününe ait ses kayıtlarının bulunmadığı açıklandı.
Soruşturma kapsamında gemide bulunması gereken 35 can simidinden yalnızca 14’ünün mevcut olduğu, 12 çocuk can yeleğinin ise eksik olduğu belirlendi. Yangın güvenliği ve diğer teknik donanımlarda da eksiklikler tespit edildi. Daha önce yapılan denetimlerde belirlenen eksikliklerin şirket yetkililerince sonradan giderildiği ifade edildi.
Kazayla ilgili bugüne kadar 300’ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulduğu, Türkiye’de 5 kişinin arandığı açıklandı. Geminin geçmiş kazalarına ve denetimlerine ilişkin belgeler de Türkiye’den temin edildi. Soruşturma kapsamında mürettebatın sorumlulukları araştırılırken, gemi için yeni bir teknik rapor hazırlanacağı bildirildi.
Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi ve beklenen teknik raporları dikkate alarak şirket direktörü, kaptanlar ve mürettebattan oluşan 9 sanığın 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.