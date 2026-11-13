KKTC’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi kazasına ilişkin davanın 12’nci duruşmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mahkemede, geminin seyir veri kayıt (VDR) cihazının arızaları kaydetmediği ve kaza gününe ait ses kayıtlarının bulunmadığı açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ KKTC'deki gemi faciasında korkunç ihmal: Mahkemede çarpıcı gerçekler ortaya çıktı KKTC Girne açıklarındaki Filo Jet gemi kazası davasının 12. duruşmasında, geminin seyir veri kayıt cihazının arızaları kaydetmediği ve ses kayıtlarının bulunmadığı, ayrıca gemide ciddi güvenlik eksiklikleri tespit edildiği açıklandı. Geminin seyir veri kayıt (VDR) cihazının arızaları kaydetmediği ve kaza gününe ait ses kayıtlarının bulunmadığı mahkemede belirtildi. Gemiye ait 35 can simidinden yalnızca 14'ünün bulunduğu ve 12 çocuk can yeleğinin eksik olduğu tespit edildi. Yangın güvenliği ve diğer teknik donanımlarda da eksiklikler belirlendi. Kazayla ilgili bugüne kadar 300'den fazla kişinin ifadesine başvurulduğu ve Türkiye'de 5 kişinin arandığı duyuruldu. Şirket direktörü, kaptanlar ve mürettebattan oluşan 9 sanığın 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

GEMİDE CİDDİ GÜVENLİK EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gemide bulunması gereken 35 can simidinden yalnızca 14’ünün mevcut olduğu, 12 çocuk can yeleğinin ise eksik olduğu belirlendi. Yangın güvenliği ve diğer teknik donanımlarda da eksiklikler tespit edildi. Daha önce yapılan denetimlerde belirlenen eksikliklerin şirket yetkililerince sonradan giderildiği ifade edildi.

300'DEN FAZLA İFADE ALINDI

Kazayla ilgili bugüne kadar 300’ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulduğu, Türkiye’de 5 kişinin arandığı açıklandı. Geminin geçmiş kazalarına ve denetimlerine ilişkin belgeler de Türkiye’den temin edildi. Soruşturma kapsamında mürettebatın sorumlulukları araştırılırken, gemi için yeni bir teknik rapor hazırlanacağı bildirildi.

9 SANIK İÇİN 7 GÜN EK TUTUKLULUK

Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi ve beklenen teknik raporları dikkate alarak şirket direktörü, kaptanlar ve mürettebattan oluşan 9 sanığın 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.