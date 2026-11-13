Sarıgül soruşturmasında çarpıcı ifade: Ağlayarak 2 soru sormuş

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır’ın verdiği ifade şaşkına çevirdi. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını söyleyen Bayır, yaklaşık 149 bin lira gönderildiğini ileri sürdü.

KORKUTUĞUM İÇİN CEVAP VERDİM

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Bayır, "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçerek çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradım. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

"AĞLAYARAK BİZ NE DURUMDA KALDIK, NEDEN BÖYLE OLDU DEDİ"

Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Bayır, "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.

"ARACILAR VASITASIYLA BANA ULAŞTILAR"

Mustafa Sarıgül’ün araçları olduğunu belirttiği kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren Bayır, "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"149 BİN LİRA PARA GÖNDERDİ"

Sarıgül’ün Etiler’de bulunan Platin Konutları’ndaki ikametine gittiğini belirten Bayır, "Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün Etilerde bulunan Platin konutlarında bulunan ikametine gitti. Bu ikamet eden Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonra tarafıma Emin Eres tarafından gönderildi. Emin Eres tarafından tarafıma teslim edilen açılırken 149.000,00 TL civarında para gönderildi" dedi.

"İLETİŞİMDE BULUNDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu ifade eden Bayır, "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığım dan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.