Areda Survey, bu hareketli siyaset gündeminde vatandaşların nabzını yokladı. 2 bin 400 kişinin katılımıyla dikkat çeken bir anket çalışmasına imza atıldı. Ankette; yüzde 31,3’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

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HABERİN ÖZETİ Son seçim anketi geldi! AK Parti açık ara birinci Areda Survey tarafından 2 bin 400 kişinin katılımıyla yapılan anket, AK Parti'nin yüzde 31,3 oy oranıyla ilk sırada yer aldığını gösterdi. AK Parti, yüzde 31,3 oy oranıyla anketin birinci sırasında yer aldı. YENİ Parti'nin oy oranı Ekim ayında yüzde 23,1'e yükseldi. CHP'nin oy oranı ise Ekim ayında yüzde 6,2'ye geriledi. DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü, MHP ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı. Ankete katılan diğer partilerin oy oranları da listede belirtildi.

YENİ PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

YENİ Parti’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 22,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 23,1 oldu. Ağustos ayında yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 6,9’a, Ekim ayında ise yüzde 6,2’ye geriledi.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ, MHP DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ekim ayı araştırmasında DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. MHP ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı.

İşte ankette partilerin oy oranları: