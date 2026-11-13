Son seçim anketi geldi! AK Parti açık ara birinci

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İstanbul
Areda Survey, bu hareketli siyaset gündeminde vatandaşların nabzını yokladı. 2 bin 400 kişinin katılımıyla dikkat çeken bir anket çalışmasına imza atıldı. Ankette; yüzde 31,3’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor.
YENİ Parti’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 22,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 23,1 oldu. Ağustos ayında yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 6,9’a, Ekim ayında ise yüzde 6,2’ye geriledi.
Ekim ayı araştırmasında DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. MHP ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı.
İşte ankette partilerin oy oranları: