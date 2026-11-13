Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:44

Son seçim anketi geldi! AK Parti açık ara birinci

Siyaset gündemi oldukça hareketli. Areda Survey, bu hareketli gündemde vatandaşların nabzını yokladı. Vatandaşlara " Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetildi. İşte son seçim anketinin sonuçları...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Son seçim anketi geldi! AK Parti açık ara birinci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:44

Areda Survey, bu hareketli siyaset gündeminde vatandaşların nabzını yokladı. 2 bin 400 kişinin katılımıyla dikkat çeken bir anket çalışmasına imza atıldı. Ankette; yüzde 31,3’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor. 

HABERİN ÖZETİ

Son seçim anketi geldi! AK Parti açık ara birinci

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Areda Survey tarafından 2 bin 400 kişinin katılımıyla yapılan anket, AK Parti'nin yüzde 31,3 oy oranıyla ilk sırada yer aldığını gösterdi.
AK Parti, yüzde 31,3 oy oranıyla anketin birinci sırasında yer aldı.
YENİ Parti'nin oy oranı Ekim ayında yüzde 23,1'e yükseldi.
CHP'nin oy oranı ise Ekim ayında yüzde 6,2'ye geriledi.
DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü, MHP ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı.
Ankete katılan diğer partilerin oy oranları da listede belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

YENİ PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 22,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 23,1 oldu.  Ağustos ayında yüzde 11,1 olarak ölçülen ’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 6,9’a, Ekim ayında ise yüzde 6,2’ye geriledi.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ, MHP DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ekim ayı araştırmasında yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı. 

Son seçim anketi geldi! AK Parti açık ara birinci

İşte ankette partilerin oy oranları:

  • AK Parti: %31,3
  • YENİ Parti: %23,1
  • DEM Parti: %9,2
  • MHP: %8,9
  • İYİ Parti: %7,2
  • CHP: %6,2
  • Anahtar Parti: %3,8
  • Zafer Partisi: %3,8
  • Yeniden Refah Partisi: %2,3
  • Diğer: %4,2
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yusuf Tekin, Yeni Partilileri topa tuttu: "Benim liderim sizinki gibi hırsızların arkasında durmaz"
CHP MYK'dan sonra çarpıcı açıklamalar: Rüşvet ve yolsuzlukta dokunulmazlıklar kaldırılsın
ETİKETLER
#CHP
#Areda Survey
#mhp
#dem parti
#Yeni Parti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.