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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:46

Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi. Ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:46

Cumhurbaşkanı , ’da düzenlenen zirvesinin ardından diplomatik temaslarına İstanbul’da devam ediyor. Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki COP31 zirvesinin ardından İstanbul'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile bir araya gelerek savunma sanayii ve bölgesel dengeler üzerine görüşecek.
Görüşmenin öncelikli gündemi, savunma sanayiinde bölgesel dengeler açısından önem taşıyan Bedir Mutabakatı'dır.
İki liderin görüşmesinde, Bedir Mutabakatı'nı tamamlayacak yeni anlaşmaların ele alınması ve ortak projelerin hayata geçirilme sürecinin hızlandırılması beklenmektedir.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'na ilişkin hazırlıkların da görüşülmesi öngörülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Görüşmenin öncelikli gündemini, savunma sanayii alanında bölgesel dengeler açısından önem taşıyan Bedir Mutabakatı oluşturuyor.

Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi

SAVUNMA SANAYİİNDE BEDİR MUTABAKATI MASADA

İki liderin görüşmesinde, Bedir Mutabakatı’nı tamamlayacak yeni anlaşmaların ele alınması ve ortak projelerin hayata geçirilme sürecinin hızlandırılılacak.

Öte yandan, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliği ve ortak projelerin değerlendirileceği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı’na ilişkin hazırlıkların da Dolmabahçe’deki temaslarda görüşüldü.

Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında; ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı.

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#Cop31
#Bedir Mutabakatı
#Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al-sani
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