Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesinin ardından diplomatik temaslarına İstanbul’da devam ediyor. Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile bir araya geldi.
Görüşmenin öncelikli gündemini, savunma sanayii alanında bölgesel dengeler açısından önem taşıyan Bedir Mutabakatı oluşturuyor.
İki liderin görüşmesinde, Bedir Mutabakatı’nı tamamlayacak yeni anlaşmaların ele alınması ve ortak projelerin hayata geçirilme sürecinin hızlandırılılacak.
Öte yandan, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik iş birliği ve ortak projelerin değerlendirileceği Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı’na ilişkin hazırlıkların da Dolmabahçe’deki temaslarda görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında; ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı.