ŞOK aktüel ürünler broşürü (18-24 Kasım) ürünleri 2026! Kapı barfiksi, masaj barı, pelüş halı ve battaniye çeşitleri geliyor

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İstanbul
ŞOK Market’in 18 Kasım 2026 aktüel kataloğu, yeni haftada alışveriş yapmak isteyenler için farklı ürün gruplarında indirimli fiyat seçenekleri sunuyor. Spor, mutfak ve ev tekstili ürünlerinin ağırlıkta olduğu katalogda günlük ihtiyaçlara yönelik pek çok ürün de raflardaki yerini alacak. Spor ekipmanları arasında Slazenger masaj tabancası, pilates egzersiz seti, NBR egzersiz minderi, kapı barfiksi ve farklı antrenman aksesuarları bulunuyor. Mutfak alışverişinde ise Kumsal markalı tava ve tencere çeşitleri, Hascevher cam kapaklı çelik tencereler, Papilla çift taraflı balık tavası ve saklama kapları öne çıkıyor. Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL, Pilates bant 3'lü 199 TL , Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL, Egzersiz Diren. Bandı 199 TL, Masaj barı 175 TL, Ayarlanabilir el yayı 199 TL, Masa tenisi seti 450 TL, Spor çantası 650 TL, Erkek 2'li tenis çorap 150 TL, Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL. 18-24 Kasım ŞOK kataloğunda fiyatlar ve ürün çeşitliliği alışveriş listesini hazırlayanların gündeminde. Peki, bu hafta ŞOK Market'te hangi ürünler indirimli olacak, aktüel ürünlerin fiyatları ne kadar?
Masaj tabancası 1.290 TL
Karın kas aleti 450 TL
Pilates egzersiz seti 299 TL
Egzersiz minderi 599 TL
Pilates çemberi 350 TL
Göğüs egzersiz yayı 250 TL
Kapı barfiksi 599 TL
El/ayak bilek ağırlığı 350 TL
Atlama ipi 150 TL
Çelik atlama ipi 175 TL
Parmak ve bilek egzersiz aleti 225 TL
Pilates bant 3'lü 199 TL
Pilates mini loop bant 3'lü 150 TL
Egzersiz Direnç Bandı 199 TL
Masaj barı 175 TL
Ayarlanabilir el yayı 199 TL
Masa tenisi seti 450 TL
Spor çantası 650 TL
Erkek 2'li tenis çorap 150 TL
Kadın 2'li Tenis Çorap 150 TL
Tava 425 TL
Sahan 350 TL
Karnıyarık tencere 699 TL
Derin Tencere 699 TL
Burger köfte tavası 399 TL
Cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL
Çok amaçlı makas seti 2'li 125 TL
Çok amaçlı bıçak ve soyucu seti 3'lü 150 TL
Çift renkli matara 175 TL
Cam matara 275 TL
Kilitli saklama kabı seti 4'lü 225 TL
Katlanır Dikdörtgen Süzgeç 250 TL
Katlanır Pirinç süzgeci 100 TL
Çift renkli süzgeç 125 TL
Manuel su pompası 125 TL
Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL
Bubble Pelüş Halı 1.299 TL
Bubble Pelüş Halı 999 TL
Bubble banyo paspası seti 2'li 699 TL
Bubble koltuk örtüsü 799 TL
Bubble Degrado Post 750 TL
Ulturasoft tek kişilik battaniye 799 TL
Çift kişilik battaniye 899 TL
Yorgan çift kişilik 599 TL
Silikon micro yastık 199 TL
Tek kişilik yorgan 499 TL
Kapaklı cam saklama kabı çeşitleri 150-225-275 TL
Çay Bardağı sesti 3'lü 175 TL
Kase seti 6'lı 225 TL
Bölmeli tereyağlık 175 TL
Kapaklı yuvarlak tencere 199 TL
Cam kapaklı çelik tencere 699 TL
Cam kapaklı çelik tencere 599 TL
Çelik sütlük 599 TL Balık tavası 799 TL
Cam kase 225 tl
Slikon yardımcı gereç çeşitleri 100 TL
Bulaşıklık 250 TL
Çekmeceli yumurtalık 32'li 225 TL
Saklama kabı seti 225 TL
Saklama kabı çeşitleri 125 TL
Limo Tropik Meyve / Çilek / Elma Aromalı Limonata 12,90 TL
Kutu Gazlı İçecek 17,90 TL
Pasta Süsü Çeşitleri 24,90 TL
Instant Maya 27,90 TL
Tatlı Sos Meyveli 27,90 TL
Şekerli Vanilin Ekonomik Paket 29,90 TL
B-Ready Gofret 31,50 TL
Pasta Kreması Sade - 34,90 TL
Hamur Kabartma Tozu Ekonomik Paket 39,90 TL
Çikolatalı Sos 42,90 TL
Fresh Milk Snack / Choco Snack 44,95 TL
Piliç Füme Eti 49,00 TL
Rolls Wasabi / Acı İsot Aromalı Mısır Cipsi 49,00 TL
Kral Şakir Draje 49,90 TL
Toz Kakao 49,90 TL
Fındıklı Çikolata 49,95 TL
Kek Orman Meyveli Mini 52,50 TL
Energy Kutulu İçecek 54,90 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri 54,90 TL
Soğuk Çay Çeşitleri 54,90 TL
Çıtır Siyah Trüf Mantar Aromalı Parti Mısır Cipsi 55,00 TL
Çocuk Diş Fırçası 55,00 TL
Meyveli Bisküvi/Gofret - 59,90 TL
Şeftali / Hindistan Cevizi Aromalı Enerji İçeceği - 59,90 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri - 69,00 TL
Meyve Suyu Çeşitleri - 69,90 TL
Soğuk Çay Şeftali - 69,90 TL
Gazoz / Mandalina İçeceği - 69,90 TL
Üçlü Etki Diş Macunu - 69,90 TL
Karamelli Sos / Çikolatalı Sos - 79,00 TL
Sparx Bulaşık Deterjanı - 79,50 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 79,90 TL
Tekli / Banyo Tıraş Bıçağı - 80,00 TL
Extra Clean Diş Fırçası - 89,90 TL
Advanced White Charcoal Diş Macunu - 94,50 TL
Çikolatalı / Çilekli Süt - 95,00 TL
Baton Piliç Salam - 99,00 TL
Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri - 99,00 TL
Çikolatalı Atıştırmalık Bar - 99,00 TL
Max White Diş Macunu Çeşitleri - 110,00 TL
Bitter Damla Çikolata - 115,00 TL