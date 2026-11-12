Beşiktaş'ın eski futbolcusundan acı haber! Evinde rahatsızlanan Kemal Batmaz hayatını kaybetti

Bursaspor, Beşiktaş ve A Milli Takım'da forma giyen, Türk Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz'dan sevenlerini yasa boğan acı bir haber geldi.

Evinde rahatsızlanan 72 yaşındaki Kemal Batmaz, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre olması sebebiyle yoğun bakıma alınarak entübe edilen Kemal Batmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kemal Batmaz, cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KEMAL BATMAZ KİMDİR?

Kemal Batmaz, 1 Eylül 1954 tarihinde dünyaya geldi. Bursaspor altyapısında yetişen Batmaz, 1968-1978 yılları arasında yeşil-beyazlılarda forma giydi ve 124 maça çıktı. 1978-1981 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Batmaz, 1982 yılında futbolu bıraktı.

Türkiye U18, U21 ve A Milli Takım'da da görev alan Kemal Batmaz, toplam 17 kez milli forma giydi.

Kemal Batmaz, futbolculuğun ardından Bursaspor'da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı.

Kemal Batmaz, Bursa futbol camiasında, Bursaspor'un yetiştirdiği önemli isimlerden ve kulübün efsane futbolcularından biri olarak anılıyor.