Futbol dünyasının heyecanla beklediği yayın ihalesinde süreç tamamlandı ve Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni dönem adresi kesinleşti. Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitlendiği UEFA organizasyonlarının yayın hakları, imzalanan dev sözleşmeyle birlikte önümüzdeki 4 yıllık periyot için Exxen'e verildi.

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HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen’de! Futbol dünyasının merakla beklediği yayın ihalesi sonuçlandı ve Avrupa kupalarının Türkiye yayın hakları önümüzdeki 4 yıl için Exxen'e verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadeleleri 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Exxen'den yayınlanacak. UEFA Süper Kupası karşılaşması da bu pakete dahil edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, Avrupa kupalarını yeniden abonelerine taşıyacak. Türk takımlarının Avrupa'daki maçları tek çatı altında takip edilebilecek.

4 SEZON BOYUNCA TÜM HEYECAN EXXEN EKRANLARINDA

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonları olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadeleleri, 2027-2028 sezonunun başlamasıyla birlikte 4 yıl boyunca kesintisiz olarak Exxen platformundan yayınlanacak.

Sadece lig aşamaları ve eleme turları değil, Avrupa sezonunun açılış maçı niteliğindeki UEFA Süper Kupası karşılaşması da bu dev paketin içinde yer alıyor. Böylece Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform, kısa bir aranın ardından Avrupa kupaları heyecanını yeniden abonelerinin ekranına taşımış olacak.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MACERASI YENİDEN BAŞLIYOR

Özellikle Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki kritik sınavlarının yayınlanacağı yeni dönemde, futbolseverler Devler Ligi'nden Konferans Ligi'ne kadar tüm organizasyonları tek çatı altında takip etme fırsatı yakalayacak.