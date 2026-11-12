Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen’de!

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İstanbul
Futbol dünyasının heyecanla beklediği yayın ihalesinde süreç tamamlandı ve Avrupa kupalarının Türkiye'deki yeni dönem adresi kesinleşti. Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitlendiği UEFA organizasyonlarının yayın hakları, imzalanan dev sözleşmeyle birlikte önümüzdeki 4 yıllık periyot için Exxen'e verildi.
Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonları olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadeleleri, 2027-2028 sezonunun başlamasıyla birlikte 4 yıl boyunca kesintisiz olarak Exxen platformundan yayınlanacak.
Sadece lig aşamaları ve eleme turları değil, Avrupa sezonunun açılış maçı niteliğindeki UEFA Süper Kupası karşılaşması da bu dev paketin içinde yer alıyor. Böylece Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform, kısa bir aranın ardından Avrupa kupaları heyecanını yeniden abonelerinin ekranına taşımış olacak.
Özellikle Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki kritik sınavlarının yayınlanacağı yeni dönemde, futbolseverler Devler Ligi'nden Konferans Ligi'ne kadar tüm organizasyonları tek çatı altında takip etme fırsatı yakalayacak.