Trabzon'da maçta kavga çıktı! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da futbol sahalarında görülmesi istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol sahasının adeta boks ringine döndüğü olayın yaşandığı adres Tonya ilçesi oldu.

Trabzon 1. Amatör Ligi'nde Tonya Şehir Stadı'nda Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK karşı karşıya geldi. Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlarken, ikinci yarının başında bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Maçın 64. dakikasında konuk ekip, skoru 2-1'e getirince maçta tansiyon yükseldi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bir ikili mücadele sonrası saha karıştı.

Çıkan saha olaylarında 10'a yakın futbolcu yüzlerine aldığı darbeler sonrasında yaralanırken, ambulansla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yomra Yıldırım SK'lı futbolcu Alihan Kara ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaylar nedeniyle karşılaşma yarıda kalırken adli inceleme başlatıldı.