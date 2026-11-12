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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:05

Trabzon'da maçta kavga çıktı! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da, Trabzon 1. Amatör Ligi'nde Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasında oynanan maçta saha karıştı. Mücadelenin 89. dakikasında yaşanan bir ikili mücadelenin ardından çıkan kavgada 10'a yakın futbolcu yaralandı. Yaralanan futbolcular hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Editor
 Yasin Aşan
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Trabzon'da maçta kavga çıktı! Futbolcular hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:05

'da sahalarında görülmesi istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol sahasının adeta boks ringine döndüğü olayın yaşandığı adres Tonya ilçesi oldu.

Trabzon'da maçta kavga çıktı! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

Trabzon 1. Amatör Ligi'nde Tonya Şehir Stadı'nda Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK karşı karşıya geldi. Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlarken, ikinci yarının başında bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Maçın 64. dakikasında konuk ekip, skoru 2-1'e getirince maçta tansiyon yükseldi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise bir ikili mücadele sonrası saha karıştı.

Trabzon'da maçta kavga çıktı! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

Çıkan saha olaylarında 10'a yakın futbolcu yüzlerine aldığı darbeler sonrasında yaralanırken, ambulansla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yomra Yıldırım SK'lı futbolcu Alihan Kara ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Trabzon'da maçta kavga çıktı! Futbolcular hastaneye kaldırıldı

Olaylar nedeniyle karşılaşma yarıda kalırken adli inceleme başlatıldı.

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#Trabzon
#Futbol
#Tonya
#Tonyaspor
#Yomra Yıldırım Sk
#Alihan Kara
#Spor
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