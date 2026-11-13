İslam Memiş'ten altın için kritik 3. test uyarısı: Alan da satan da bu rakama dikkat etsin

Sunumda enflasyon rakamlarının yukarı yönlü revize edildiğini gördüklerini belirten Memiş, bu yıl için 1,5 puan, önümüzdeki yıl için 6 puan, daha sonraki yıl için ise 3,5 puanlık artış söz konusu olduğunu söyledi. Memiş, "Dolayısıyla tek haneli enflasyon rakamı beklentisi rafa kalkmış gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

