İslam Memiş'ten altın için kritik 3. test uyarısı: Alan da satan da bu rakama dikkat etsin

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İstanbul
Altın fiyatlarında düşüş sürerken Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı geldi. Ons altında 3 bin 880 dolar seviyesinin üçüncü kez test edildiğini belirten Memiş, kritik eşiğin aşağı yönlü kırılması halinde yeni hedefi açıkladı. Memiş ayrıca yatırımcılara birikimlerini korumaları ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki gelişmeleri, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü ve enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisinin piyasalarda fiyatlanmaya başladığını belirten Memiş, ons altında 3 bin 880 dolar seviyesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine piyasaların artık kesin gözüyle baktığını belirten Memiş, aralık ayında faiz artırımı beklentisinin fiyatlanmaya başladığını ifade etti.
Bu beklentinin altın ve gümüş gibi emtialarda sert düşüşlere neden olduğunu kaydeden Memiş, özellikle kripto para piyasasında ciddi değer kayıpları yaşandığını söyledi.
Ons altının yeniden 4 bin dolar seviyesinin altına gerilediğini ve 3 bin 900 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, altının tehlikeli sularda gezinmeye devam ettiğini dile getirdi.
Doların güçlendiğine işaret eden Memiş, dolar endeksinin bu hafta uluslararası piyasalarda 103 seviyesine yükseldiğini kaydetti.
Altında kritik seviyenin 3 bin 880 dolar olduğunu vurgulayan Memiş, bu seviyenin üçüncü kez test edildiğini belirtti. Söz konusu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 3 bin 750 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Dolar endeksinin 103 seviyesine yükselmesinin güçlü dolar görünümüne işaret ettiğini belirten Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bu hafta gerçekleştirdiği sunuma da dikkat çekti.
Sunumda enflasyon rakamlarının yukarı yönlü revize edildiğini gördüklerini belirten Memiş, bu yıl için 1,5 puan, önümüzdeki yıl için 6 puan, daha sonraki yıl için ise 3,5 puanlık artış söz konusu olduğunu söyledi. Memiş, "Dolayısıyla tek haneli enflasyon rakamı beklentisi rafa kalkmış gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyonla mücadelede yapılması gereken birçok şey bulunduğunu ifade eden Memiş, piyasaların her şeyin başında güvenin geldiğini gösterdiğini belirtti.
Güvenin olmadığı bir ortamda enflasyonun düşme ihtimalinin de zayıfladığını kaydeden Memiş, yakın vadede Orta Vadeli Program'da yeniden bir değişiklik ve güncelleme yapılmasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.
Memiş, şirketlerin, küçük işletmelerin ve kiracıların da buna göre yeni bir enflasyon muhasebesi yapması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Piyasalarda dolar karşısındaki varlıklar üzerinde baskı yaşandığını ancak ciddi anlamda stresin arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Memiş, gelen ekonomik verilerin ve ortaya çıkan tablonun dünya ekonomilerinin istediği gibi ilerlemediğini gösterdiğini söyledi.
Özellikle ABD Başkanı Trump'ın yeniden İran'ı vurabileceklerine ve yok edebileceklerine yönelik açıklamalarına dikkat çeken Memiş, bu sürecin bilerek ve isteyerek devam ettirilmesi riskinin bulunduğunu, bunun da enflasyon riskini artırdığını ifade etti.
Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların ellerindeki birikimleri korumalarının önemine dikkat çekti.
Mümkünse kısa vadeli al-sat işlemlerinden uzak durulması gerektiğini belirten Memiş, piyasalarda çok ciddi bir puslu hava bulunduğunu söyledi.
Gelen ekonomik verilerin, beklentilerin ve açıklanan rakamların normal bir tabloya işaret etmediğini ifade eden Memiş, yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiği uyarısında bulundu.