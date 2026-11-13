Lüks yaşamla güven kazandılar, milyonlarca TL'lik vurgun yaptılar

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında; lüks yaşam tarzları ve yüksek harcamalarıyla kendilerini varlıklı gösteren ve kripto para borsalarında yatırım yaptıklarını söyleyerek vatandaşlar hedef alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan yüklü miktarda para topladıkları ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin topladıkları paraları kendi aralarında paylaştıkları, ardından yatırımların kripto para borsasında kaybedildiğini öne sürerek mağdurları oyaladıkları tespit edildi.
Polis ekipleri, 12 Kasım 2026 tarihinde düzenledikleri operasyonla mağdurlardan toplam 2 milyon dolar aldıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.