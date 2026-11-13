Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:59

Lüks yaşamla güven kazandılar, milyonlarca TL'lik vurgun yaptılar

İstanbul'da kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağlayacaklarını öne sürerek vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Mağdurlardan toplam 2 milyon dolar topladıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 11:59

ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında; lüks yaşam tarzları ve yüksek harcamalarıyla kendilerini varlıklı gösteren ve borsalarında yatırım yaptıklarını söyleyerek vatandaşlar hedef alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Lüks yaşamla güven kazandılar, milyonlarca TL'lik vurgun yaptılar

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, lüks yaşam tarzlarıyla güven kazanıp kripto para yatırımı bahanesiyle vatandaşları dolandıran 4 şüpheliyi, yaklaşık 2 milyon dolarlık vurgun iddiasıyla yakaladı.
Şüpheliler, lüks yaşam tarzları ve yüksek harcamalarla kendilerini varlıklı göstererek
Kripto para borsalarında yatırım yaptıklarını söyleyerek vatandaşları hedef aldılar.
Yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan yüklü miktarda para topladılar.
Toplanan paraları kendi aralarında paylaştıktan sonra yatırımların kripto para borsasında kaybedildiğini öne sürerek mağdurları oyaladılar.
12 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin toplamda 2 milyon dolar aldığı belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA TOPLADILAR

Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan yüklü miktarda para topladıkları ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin topladıkları paraları kendi aralarında paylaştıkları, ardından yatırımların kripto para borsasında kaybedildiğini öne sürerek mağdurları oyaladıkları tespit edildi.

Lüks yaşamla güven kazandılar, milyonlarca TL'lik vurgun yaptılar

2 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Polis ekipleri, 12 Kasım 2026 tarihinde düzenledikleri operasyonla mağdurlardan toplam 2 milyon dolar aldıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
18 işçinin can verdiği fabrikanın patronunun lüks sevdası: 80 araçlık koleksiyon gündemde
Çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü! Mahkemede söylediği sözler şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#Kripto Para
#istanbul emniyet müdürlüğü
#asayiş şube müdürlüğü
#2 Milyon Dolar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.