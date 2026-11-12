500 bin TL'nin 32 günlük kazancı belli oldu! İşte Kasım ayının en yüksek mevduat getirisi

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İstanbul
500 bin TL'sini bankaya yatıran ne kadar kazanacak? Kasım 2026 mevduat faizleri belli oldu. Bankaların 32 günlük vadeli hesap kampanyalarında faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 45 arasında değişirken, en yüksek net getiriyi sunan banka da dikkat çekti. İşte banka banka mevduat faizleri ve kazanç tablosu.
Piyasada ortalama getiri oranları yüzde 40 - 42 bandında seyrediyor. 32 gün vadeli TL mevduat faiz oranları bankalara ve dijital/şube kanallarına göre değişiklik gösteriyor.
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap: %45,00 faiz, 11.573,22 TL net kazanç.
Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap: %44,00 faiz, 14.544,07 TL net kazanç.
Odea – Oksijen Hesap: %43,00 faiz, 13.454,22 TL net kazanç.
Türkiye Finans – Günlük Hesap: %43,00 kâr payı, 14.645,80 TL net kazanç.
Alternatif Bank – VOV Hesap: %43,00 faiz, 13.454,22 TL net kazanç.
Anadolubank – Renkli Hesap: %43,00 faiz, 13.419,16 TL net kazanç.
ING – Turuncu Hesap: %42,00 faiz, 13.102,47 TL net kazanç.
TOM Bank – Günlük Kazandıran Hesap: %42,00 kâr payı, 13.564,91 TL net kazanç.
Fibabanka – Kiraz Hesap: %42,00 faiz, 13.410,77 TL net kazanç.
Şekerbank – Gece Gündüz Hesap: %41,50 faiz, 15.228,49 TL net kazanç.
ON Dijital – ON Extra: %41,50 faiz, 12.487,36 TL net kazanç.
DenizBank – Kaptan Hesap: %41,00 faiz, 12.936,43 TL net kazanç.
Hayat Finans – Avantajlı Hesap: %40,67 kâr payı, 14.708,05 TL net kazanç.
QNB – Kazandıran Günlük Hesap: %40,50 faiz, 13.073,55 TL net kazanç.
TEB – Marifetli Hesap: %40,50 faiz, 13.370,68 TL net kazanç.
CEPTETEB – Marifetli Hesap: %40,50 faiz, 13.370,68 TL net kazanç.
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap: %40,00 faiz, 13.203,29 TL net kazanç.
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: %39,75 faiz, 12.828,06 TL net kazanç.
Vakıf Katılım – Günlük Hesap: %38,50 kâr payı, 14.112,73 TL net kazanç.
DenizBank – E-Mevduat: %38,00 faiz, 13.742,47 TL net kazanç.
Şekerbank – Hoşgeldin Faizi: %38,00 faiz, 13.742,47 TL net kazanç.
Akbank – Vadeli Hesap TL: %37,75 faiz, 13.652,05 TL net kazanç.
getirfinans – Vadeli Hesap: %37,50 faiz, 13.561,64 TL net kazanç.
Akbank – Serbest Plus Hesap: %37,50 faiz, 13.741,33 TL net kazanç.
N Kolay – N Kolay Bono: %37,00 faiz, 13.786,30 TL net kazanç.
ON Dijital – E-Mevduat: %37,00 faiz, 13.380,82 TL net kazanç.
Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap: %37,00 faiz, 13.380,82 TL net kazanç.
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı: %37,00 faiz, 13.380,82 TL net kazanç.
Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesabı: %36,50 faiz, 13.200,00 TL net kazanç.
Ziraat Katılım – Anında Günlük Hesap: %36,00 kâr payı, 10.597,85 TL net kazanç.
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı: %35,25 faiz, 12.747,95 TL net kazanç.