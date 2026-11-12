Çözen Kazanır

500 bin TL'nin 32 günlük kazancı belli oldu! İşte Kasım ayının en yüksek mevduat getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:21
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500 bin TL'nin 32 günlük getirisi

500 bin TL'sini bankaya yatıran ne kadar kazanacak? Kasım 2026 mevduat faizleri belli oldu. Bankaların 32 günlük vadeli hesap kampanyalarında faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 45 arasında değişirken, en yüksek net getiriyi sunan banka da dikkat çekti. İşte banka banka mevduat faizleri ve kazanç tablosu.
 

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Piyasada ortalama getiri oranları

Piyasada ortalama getiri oranları yüzde 40 - 42 bandında seyrediyor. 32 gün vadeli TL mevduat faiz oranları bankalara ve dijital/şube kanallarına göre değişiklik gösteriyor.
 

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Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap: %45,00 faiz, 11.573,22 TL net kazanç.
 

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Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap

Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap: %44,00 faiz, 14.544,07 TL net kazanç.
 

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Odea – Oksijen Hesap

Odea – Oksijen Hesap: %43,00 faiz, 13.454,22 TL net kazanç.
 

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Türkiye Finans – Günlük Hesap

Türkiye Finans – Günlük Hesap: %43,00 kâr payı, 14.645,80 TL net kazanç.
 

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Alternatif Bank – VOV Hesap

Alternatif Bank – VOV Hesap: %43,00 faiz, 13.454,22 TL net kazanç.
 

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Anadolubank – Renkli Hesap

Anadolubank – Renkli Hesap: %43,00 faiz, 13.419,16 TL net kazanç.
 

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ING – Turuncu Hesap

ING – Turuncu Hesap: %42,00 faiz, 13.102,47 TL net kazanç.
 

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TOM Bank – Günlük Kazandıran Hesap:

TOM Bank – Günlük Kazandıran Hesap: %42,00 kâr payı, 13.564,91 TL net kazanç.

 

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Fibabanka – Kiraz Hesap:

Fibabanka – Kiraz Hesap: %42,00 faiz, 13.410,77 TL net kazanç.
 

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Şekerbank – Gece Gündüz Hesap

Şekerbank – Gece Gündüz Hesap: %41,50 faiz, 15.228,49 TL net kazanç.
 

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ON Dijital – ON Extra

ON Dijital – ON Extra: %41,50 faiz, 12.487,36 TL net kazanç.
 

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DenizBank – Kaptan Hesap

DenizBank – Kaptan Hesap: %41,00 faiz, 12.936,43 TL net kazanç.
 

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Hayat Finans – Avantajlı Hesap:

Hayat Finans – Avantajlı Hesap: %40,67 kâr payı, 14.708,05 TL net kazanç.
 

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QNB – Kazandıran Günlük Hesap:

QNB – Kazandıran Günlük Hesap: %40,50 faiz, 13.073,55 TL net kazanç.
 

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TEB – Marifetli Hesap

TEB – Marifetli Hesap: %40,50 faiz, 13.370,68 TL net kazanç.
 

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CEPTETEB – Marifetli Hesap:

CEPTETEB – Marifetli Hesap: %40,50 faiz, 13.370,68 TL net kazanç.
 

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getirfinans – Günlük Vadeli Hesap:

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap: %40,00 faiz, 13.203,29 TL net kazanç.
 

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Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL:

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: %39,75 faiz, 12.828,06 TL net kazanç.
 

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Vakıf Katılım – Günlük Hesap

Vakıf Katılım – Günlük Hesap: %38,50 kâr payı, 14.112,73 TL net kazanç.
 

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DenizBank – E-Mevduat

DenizBank – E-Mevduat: %38,00 faiz, 13.742,47 TL net kazanç.
 

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Şekerbank – Hoşgeldin Faizi:

Şekerbank – Hoşgeldin Faizi: %38,00 faiz, 13.742,47 TL net kazanç.
 

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Akbank – Vadeli Hesap TL:

Akbank – Vadeli Hesap TL: %37,75 faiz, 13.652,05 TL net kazanç.
 

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getirfinans – Vadeli Hesap

getirfinans – Vadeli Hesap: %37,50 faiz, 13.561,64 TL net kazanç.
 

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Akbank – Serbest Plus Hesap:

Akbank – Serbest Plus Hesap: %37,50 faiz, 13.741,33 TL net kazanç.
 

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N Kolay – N Kolay Bono:

N Kolay – N Kolay Bono: %37,00 faiz, 13.786,30 TL net kazanç.
 

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ON Dijital – E-Mevduat

ON Dijital – E-Mevduat: %37,00 faiz, 13.380,82 TL net kazanç.
 

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Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap

Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap: %37,00 faiz, 13.380,82 TL net kazanç.
 

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Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı: %37,00 faiz, 13.380,82 TL net kazanç.
 

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Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesabı: %36,50 faiz, 13.200,00 TL net kazanç.
 

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Ziraat Katılım – Anında Günlük Hesap

Ziraat Katılım – Anında Günlük Hesap: %36,00 kâr payı, 10.597,85 TL net kazanç.

 

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İş Bankası – Vadeli TL Hesabı:

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı: %35,25 faiz, 12.747,95 TL net kazanç.
 

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