Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin paylaşım

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler ve programdan görüntülerin yer aldığı paylaşımında COP31'in "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" temasını hatırlatan Emine Erdoğan, "COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak" ifadelerini kullandı.