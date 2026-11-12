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Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler ve programdan görüntülerin yer aldığı paylaşımında COP31'in "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" temasını hatırlatan Emine Erdoğan, "COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak" ifadelerini kullandı.

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