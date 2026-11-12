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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler birbirine girdi: 13 gözaltı

'nda dün "Gelen Yolcu" çıkışında bulunan yaya geçidinde taksiciler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşürken, çok sayıda kişi birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri kavgaya karışan 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 10'u hakkında "", "" ve "hakaret" suçları kapsamında işlem başlatıldı.

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