Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler birbirine girdi: 13 gözaltı

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İstanbul
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün "Gelen Yolcu" çıkışında bulunan yaya geçidinde taksiciler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşürken, çok sayıda kişi birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 10'u hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları kapsamında işlem başlatıldı.