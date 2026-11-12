Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı 2026: Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? Temizlik görevlisi, güvenlik ve klinik destek elemanı…

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için geri sayım başladı. 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından gözler Bakanlığın yayımlayacağı başvuru kılavuzuna çevrildi. Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, özellikle sürekli işçi kadrolarındaki kontenjanları araştırıyor. Önceki alımlarda olduğu gibi temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak yeni dönem için kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve özel şartlar henüz açıklanmadı. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman başlayacak, işçi alımı hangi kadrolara yapılacak başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü’nde düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde Sağlık Bakanlığının yeni personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı ilanına çıkılacağını belirterek, takvim ve başvuru ayrıntılarının Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacağını belirtmişti. Açıklamalarının ardından adaylar, ilan tarihine ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. Henüz sürekli işçi alımına yönelik resmi başvuru takvimi yayımlanmadı. Başvuruların 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ardından gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bu tarih, Bakanlık tarafından doğrulanmış bir başvuru başlangıç tarihi değil.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

38 bin hekim dışı personel alımının kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Sürekli işçi alımında hangi meslek gruplarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağı da netleşmedi.

Önceki dönemlerdeki Sağlık Bakanlığı işçi alımlarında öne çıkan kadrolar arasında şunlar yer almıştı:

Temizlik görevlisi

Güvenlik görevlisi (silahsız)

Klinik destek elemanı (hastane)

Hastane hizmetlisi

Yeni alım ilanında da benzer kadroların bulunup bulunmayacağı, yayımlanacak resmi kılavuzla belli olacak. Adayların tercih edebileceği şehirler ve hastaneler de kontenjan listesiyle birlikte duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NERDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının önceki sürekli işçi alımlarında başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Yerleştirme işlemlerinde ise kura yöntemi uygulandı.

2026 yılı alımında da benzer bir yöntemin izlenmesi bekleniyor. Ancak başvuruların hangi tarihlerde alınacağı, kura takvimi ve tercih işlemlerinin nasıl yürütüleceği henüz açıklanmadı. 38 bin hekim dışı personel alımı başvurularının kasım ayı ortalarında alınması bekleniyor.

Adayların ilan yayımlandığında İŞKUR üzerinden başvuru ekranını ve Sağlık Bakanlığının resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılı sürekli işçi alımına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için kesin şartlar belli değil. Bununla birlikte önceki dönemlerdeki alımlarda kadroya göre farklı eğitim ve belge şartları uygulanmıştı.

Son alımlarda öne çıkan kadroların başvuru koşulları şöyleydi:

Temizlik görevlisi

En az 5 yıllık ilkokul mezunu olmak.

Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesine sahip olanlar da başvuru kapsamında değerlendirilebiliyordu.

Güvenlik görevlisi (silahsız)

Ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunu olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Silahlı özel güvenlik kimlik kartı bulunan adaylar da başvuru yapabiliyordu.

İlgili ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

Klinik destek elemanı (hastane)

Ortaöğretim mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri alanında hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

Bu şartlar önceki alımlarda uygulanan kriterleri yansıtıyor. 2026 yılı ilanında eğitim düzeyleri, istenen belgeler ve diğer başvuru koşulları değişebilir.



SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Adayların merak ettiği konulardan biri de sürekli işçi alımında yaş sınırının uygulanıp uygulanmayacağı. 2026 yılı ilanı henüz yayımlanmadığından yaş şartına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Önceki alımlarda başvuru şartları, İŞKUR ilanında belirtilen kriterler doğrultusunda belirlenmişti. Bu nedenle adayların yaş sınırı, eğitim durumu ve mesleki belge koşulları için yeni dönem ilanını beklemesi gerekiyor.