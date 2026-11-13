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Minik muhabir sordu, Bakan Kurum cevapladı: Cuma namazı çıkışı gülümseten anlar

'da kapsamında kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , namaz çıkışında küçük bir çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajla karşılaştı. Çocuğun COP31 hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah" dedi.

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